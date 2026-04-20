Нефть дорожает на заявлениях Трампа по Ближнему Востоку
2026-04-20T18:18+0300
нефть
сша
иран
ближний восток
дональд трамп
экономика
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером ускорили рост после заявлений президента США Дональда Трампа относительно ситуации на Ближнем Востоке, следует из данных торгов. По состоянию на 18.12 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 5,61% относительно предыдущего закрытия - до 95,45 доллара за баррель, цена июньских фьючерсов на WTI - на 5,69%, до 87,33 доллара. В понедельник американский президент заявил, что временное соглашение о прекращении огня в конфликте с Ираном, вероятнее всего, не будет продлено. США не снимут блокаду с Ирана, пока не заключат сделку с Тегераном, также сообщил Трамп. До заявлений президента США нефть обеих марок дорожала чуть меньшими темпами.
