Нефть дорожает на заявлениях Трампа по Ближнему Востоку

Нефть дорожает на заявлениях Трампа по Ближнему Востоку - 20.04.2026, ПРАЙМ

Нефть дорожает на заявлениях Трампа по Ближнему Востоку

Мировые цены на нефть в понедельник вечером ускорили рост после заявлений президента США Дональда Трампа относительно ситуации на Ближнем Востоке, следует из...

2026-04-20T18:18+0300

2026-04-20T18:18+0300

2026-04-20T18:19+0300

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером ускорили рост после заявлений президента США Дональда Трампа относительно ситуации на Ближнем Востоке, следует из данных торгов. По состоянию на 18.12 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 5,61% относительно предыдущего закрытия - до 95,45 доллара за баррель, цена июньских фьючерсов на WTI - на 5,69%, до 87,33 доллара. В понедельник американский президент заявил, что временное соглашение о прекращении огня в конфликте с Ираном, вероятнее всего, не будет продлено. США не снимут блокаду с Ирана, пока не заключат сделку с Тегераном, также сообщил Трамп. До заявлений президента США нефть обеих марок дорожала чуть меньшими темпами.

сша

иран

ближний восток

нефть, сша, иран, ближний восток, дональд трамп