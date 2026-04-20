Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дорожает на заявлениях Трампа по Ближнему Востоку - 20.04.2026, ПРАЙМ
Нефть дорожает на заявлениях Трампа по Ближнему Востоку
Мировые цены на нефть в понедельник вечером ускорили рост после заявлений президента США Дональда Трампа относительно ситуации на Ближнем Востоке, следует из... | 20.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером ускорили рост после заявлений президента США Дональда Трампа относительно ситуации на Ближнем Востоке, следует из данных торгов. По состоянию на 18.12 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 5,61% относительно предыдущего закрытия - до 95,45 доллара за баррель, цена июньских фьючерсов на WTI - на 5,69%, до 87,33 доллара. В понедельник американский президент заявил, что временное соглашение о прекращении огня в конфликте с Ираном, вероятнее всего, не будет продлено. США не снимут блокаду с Ирана, пока не заключат сделку с Тегераном, также сообщил Трамп. До заявлений президента США нефть обеих марок дорожала чуть меньшими темпами.
Мировые цены на нефть ускорили рост после заявлений Трампа о ситуации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером ускорили рост после заявлений президента США Дональда Трампа относительно ситуации на Ближнем Востоке, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.12 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 5,61% относительно предыдущего закрытия - до 95,45 доллара за баррель, цена июньских фьючерсов на WTI - на 5,69%, до 87,33 доллара.
В понедельник американский президент заявил, что временное соглашение о прекращении огня в конфликте с Ираном, вероятнее всего, не будет продлено. США не снимут блокаду с Ирана, пока не заключат сделку с Тегераном, также сообщил Трамп.
До заявлений президента США нефть обеих марок дорожала чуть меньшими темпами.
