Объемы российских энергоресурсов трудно не учитывать, заявил Песков

Российские объемы энергоресурсов очень трудно не учитывать и не принимать во внимание на мировых рынках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Российские объемы энергоресурсов очень трудно не учитывать и не принимать во внимание на мировых рынках, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российские объемы очень трудно не учитывать и не принимать во внимание", - сказал Песков журналистам, комментируя продление США отмены санкций на продажу российской нефти. Министерство финансов США в субботу сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.

