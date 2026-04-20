АТОР не ожидает резкого роста спроса на поездки в ОАЭ - 20.04.2026, ПРАЙМ
АТОР не ожидает резкого роста спроса на поездки в ОАЭ
https://1prime.ru/20260420/flydubai-869297112.html
16:43 20.04.2026
 
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Туроператоры не ожидают резкого роста спроса на поездки на Ближний Восток и в частности в Объединенные Арабские Эмираты, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор Space Travel Артур Мурадян.
Ранее в понедельник Минтранс РФ сообщил, что Росавиация отменила ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана.​
"Понимаем, что резкого всплеска спроса на поездки не будет. Однако, если авиационные ограничения снимаются, туроператорам необходимо как можно быстрее получить возможность возобновить продажи — хотя бы в ограниченном объеме", - сказал Мурадян.
По его словам, это важно для восстановления отрасли после кризиса, вызванного приостановкой продаж через Ближний Восток, в том числе на направлении ОАЭ.
По мнению Мурадяна, важно, чтобы МИД РФ и Минэкономразвития оперативно пересмотрели действующие ограничения на формирование и продажу туров в страны Персидского залива.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников. Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.
МИД РФ 3 марта настоятельно рекомендовал россиянам до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки с авиасообщением и работой аэропортов воздержаться от туристических поездок в ряд стран региона. Минэкономразвития РФ после заявления МИД рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
Flydubai пока не возобновила рейсы в Иран
