АТОР не ожидает резкого роста спроса на поездки в ОАЭ

2026-04-20T16:43+0300

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Туроператоры не ожидают резкого роста спроса на поездки на Ближний Восток и в частности в Объединенные Арабские Эмираты, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор Space Travel Артур Мурадян. Ранее в понедельник Минтранс РФ сообщил, что Росавиация отменила ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана.​ "Понимаем, что резкого всплеска спроса на поездки не будет. Однако, если авиационные ограничения снимаются, туроператорам необходимо как можно быстрее получить возможность возобновить продажи — хотя бы в ограниченном объеме", - сказал Мурадян. По его словам, это важно для восстановления отрасли после кризиса, вызванного приостановкой продаж через Ближний Восток, в том числе на направлении ОАЭ. По мнению Мурадяна, важно, чтобы МИД РФ и Минэкономразвития оперативно пересмотрели действующие ограничения на формирование и продажу туров в страны Персидского залива. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников. Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. МИД РФ 3 марта настоятельно рекомендовал россиянам до прекращения активных боевых действий и полной нормализации обстановки с авиасообщением и работой аэропортов воздержаться от туристических поездок в ряд стран региона. Минэкономразвития РФ после заявления МИД рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию.

