Второй газовоз на судоверфи "Звезда" в Приморье проходит испытание систем
Второй газовоз на судоверфи "Звезда" в Приморье проходит испытание систем
2026-04-20T06:05+0300
06:05 20.04.2026
 
ВЛАДИВОСТОК, 20 апр – ПРАЙМ. Второй газовоз, построенный на судоверфи "Звезда" в Приморском крае, проходит испытание систем, сообщает региональное правительство.
"Самый большой – второй газовоз, построенный на приморской судоверфи "Звезда", проходит испытание систем... Сейчас судно готовится к постановке в док и дальнейшему выходу на ходовые и газовые испытания", - говорится в сообщении.
Длина газовоза – 330 метров, он рассчитан на перевозку 172 тысяч кубометров сжиженного природного газа.
Глава Приморья Олег Кожемяко и генеральный директор АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" Геннадий Букаев побывали на центральном пункте управления и на ходовом мостике и посмотрели, как идёт испытание систем.
"Завод сегодня набирает мощь, в плане выпуска только в этом (2026 - ред.) году – два "Афрамакса", два газовоза, судно, которое будет развозить топливо. Это уникальные суда. Длина "Афрамаксов" – 214 метров, газовозов – за 300 метров, водоизмещение 41 тысяча тонн. Это, для сравнения, 800 вагонов металла, который обрабатывается уже руками наших специалистов, приморских судостроителей. Они создают эти корабли, способные проламывать лёд толщиной до двух метров – и без сопровождения ледокола идти", – приводятся в сообщении слова Кожемяко.
В декабре 2025 года на "Звезде" состоялась торжественная передача заказчику первого построенного в РФ арктического танкера-газовоза СПГ "Алексей Косыгин".
Верфь "Звезда" создается в городе Большой Камень Приморского края по поручению президента РФ Владимира Путина, оператором проекта является НК "Роснефть". Верфь предназначена для выпуска крупнотоннажных судов, судов ледового класса, специальных судов и других видов морской техники водоизмещением до 350 тысяч тонн. В портфеле заказов "Звезды" - около 60 судов, в активной стадии строительства - свыше 20 судов. Всего спущены на воду 16 судов. С 2020 по 2025 годы заказчикам переданы пять нефтеналивных танкеров типа "Афрамакс" из серии в 12 судов этого класса.
 
