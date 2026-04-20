Казахстан и Россия реализуют совместные проекты на 55 миллиардов долларов - 20.04.2026, ПРАЙМ
Казахстан и Россия реализуют совместные проекты на 55 миллиардов долларов
Казахстан совместно с Россией реализует 180 совместных проектов на 55 миллиардов долларов, сообщил министр промышленности и строительства республики Ерсайын... | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T10:35+0300
ТАШКЕНТ, 20 апр - ПРАЙМ. Казахстан совместно с Россией реализует 180 совместных проектов на 55 миллиардов долларов, сообщил министр промышленности и строительства республики Ерсайын Нагаспаев в ходе выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте. Шестая выставка "Иннопром. Центральная Азия" открылась в понедельник в Ташкенте. Организаторами трёхдневной экспозиции выступают министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и министерство промышленности и торговли России. "Примерно 20% внешнего торгового оборота Казахстана приходится на Российскую Федерацию... Объем взаимной торговли между нашими странами составил 26,8 миллиарда долларов. Уже реализуются порядка 180 совместных проектов с участием российских компаний и сумма тоже достаточно внушительная, порядка 55 миллиардов долларов", - сказал Нагаспаев. Он также отметил, что накопленный объем инвестиций со стороны российского бизнеса в Казахстане подходит к отметке 30 миллиардов долларов, а встречные инвестиции республики приблизились к отметке примерно в 10 миллиардов долларов. По данным министра, товарооборот Казахстана со странами Центральной Азии только за прошлый год составил 8,8 миллиарда долларов, при этом объем взаимной торговли только промышленной продукцией составил 7,2 миллиарда долларов. Кроме того, в портфеле совместных проектов 85 инициатив на сумму порядка 2,2 миллиарда долларов. Глава минпрома отметил, что в настоящее время формируется особенный новый промышленный ландшафт Евразии, страны-члены ЕАЭС сосредоточены в первую очередь на технологическом развитии, вопросах цифровизации и устойчивом росте.
10:35 20.04.2026
 
Казахстан и Россия реализуют совместные проекты на 55 миллиардов долларов

Нагаспаев: Казахстан совместно с РФ реализует 180 совместных проектов на $55 млрд

