"Никакой логики". Россия провернула нестандартную сделку

"Никакой логики". Россия провернула нестандартную сделку

2026-04-20T07:07+0300

МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Рекордная скупка золота — главная стратегия мировых центробанков защиты от доллара — неожиданно обернулась против них самих. Мартовское падение цен на драгметалл обвалило государственные резервы на десятки миллиардов долларов. России же удалось продать часть золотого запаса заранее. Как развивается ситуация на рынках — в материале Прайм.Больше не "антидоллар"В 2022–2025 годах центробанки приобретали золото рекордными темпами, видя в нем "антидолларовый" и защитный актив. В 2024-м — больше 1000 тонн, в 2025-м — 863,3 тонны. Крупнейшими покупателями выступили Китай, Турция, Польша и другие страны, стремившиеся диверсифицировать резервы.Однако в марте этого года из-за эскалации на Ближнем Востоке, блокировки Ормузского пролива и скачка нефтяных котировок почти на 40% золото подешевело на 12%. Дело в том, что главные покупатели драгметалла вынужденно превратились в продавцов.Резерв последней надеждыТурции надо было спасать рухнувшую лиру, и золотой запас за месяц сократился на 131 тонну, подсчитали в Metals Focus. По данным Financial Times, с 27 февраля по 27 марта регулятор реализовал 52 тонны, а турецкие СМИ сообщали о 60 тоннах за две недели.Польша, еще в январе анонсировавшая планы по наращиванию золотого запаса, в марте уже рассматривала возможность использования резервов для финансирования расходов на оборону.Франция провернула многоходовую операцию: продала 129 тонн золота в США и на эти деньги купила столько же в Европе. На разнице цен заработала почти 13 миллиардов евро.Итак, драгметалл, многие годы служивший "резервом последней надежды", превращается для центробанков в высоколиквидный инструмент для спасения национальных валют и покрытия бюджетного дефицита.Россия: вовремя продалиЦБ продавал золото в январе (девять тонн) и феврале (шесть), зафиксировав прибыль на историческом максимуме цен — больше 5600 долларов за унцию.Когда цены упали, продажи приостановили до 1 июля.Похоже, это реализация четко выверенной бюджетной и регуляторной стратегии — фиксация прибыли на пике рынка, а не слепая продажа с целью получить валютную выручку и поддержать бюджет.Причем доля драгметалла в международных резервах достигла 48,3% — максимум с 1995-го. Падение котировок привело к существенной отрицательной переоценке. Банк России сообщает: на 27 марта резервы сократились на 21,4 миллиарда долларов — главным образом из-за подешевевшего золота.Эксперты не видят в том оснований для беспокойства. Во-первых, все уменьшение — три процента. Резервы превышают 774 миллиарда долларов — один из самых высоких показателей в мире. Во-вторых, зафиксированный минус — бумажный."Это переоценка, а не прямые потери ликвидности. Золото не используется для оперативных расчетов, поэтому его удешевление не запускает инфляцию и не обрушивает валюту", — указывает Кирилл Щербаков, доцент кафедры естественно-научных дисциплин Университета "Синергия".И рубль не просел — наоборот, укрепляется, хотя экономические власти не слишком этим довольны. Для национальной валюты важны состояние платежного баланса, соотношение экспорта и импорта, геополитический факторы, а не котировки драгметалла.Зафиксировать ситуациюНо в дальнейшем российскому регулятору стоит воздерживаться от резких движений, считает Светлана Фрумина, заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова."Продажа золота — не лучшая стратегия. Центральный банк не преследует спекулятивные цели и не осуществляет управление по модели хедж-фонда. Гораздо рациональнее применять поэтапное изменение структуры резервов, когда золото выходит за заранее определенный коридор", — говорит она.Скупать драгметалл тоже нецелесообразно. Те, кто сейчас так делает, придерживаются другой логики. Например, у Китая даже после череды приобретений на золото приходится лишь девять процентов резервов. Есть куда расти.Оптимальная стратегия — сохранение золота как крупного стратегического актива, поскольку в условиях санкций это надежная страховка, добавляет финансист. А нынешние переоценки — временные и незначительные.Страховка на случай кризисаГеополитическая и экономическая ситуация в мире сегодня непредсказуемы. Как и будущее "вечного металла". Согласия нет даже в стане аналитиков крупнейших инвестбанков. Так, в Morgan Stanley предупреждают: если конфликт в Персидском заливе затянется, примеру Турции могут последовать другие страны и волна распродаж продолжится. В Goldman Sachs, напротив, считают нынешние продажи "временной тактической мерой", не отменяющей долгосрочного тренда на дедолларизацию и накопление золота центробанками.В этой ситуации действия России выглядят весьма прагматично: частичная продажа на пике цен позволила зафиксировать прибыль. Но ясно, что доля драгметалла в резервах останется весомой еще долгие годы.

