Названы самые необычные морские порты России

Самым северным морским портом России является Диксон, самым южным - Посьет в Приморском крае, а самым "молодым" - Сабетта на Ямале, рассказали РИА Новости в...

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Самым северным морским портом России является Диксон, самым южным - Посьет в Приморском крае, а самым "молодым" - Сабетта на Ямале, рассказали РИА Новости в Росморречфлоте. "Сабетта – самый молодой порт (запущен в 2013 году - ред.). Самый южный - Посьет", - сказали в ведомстве. Самый северный порт - Диксон на побережье Карского моря у входа в Енисейский залив, добавили там. Также, рассказали в Росморречфлоте, есть порт, названный женским именем Ольга. Он расположен в Приморском крае и является единственным морским портом на восточном побережье Приморья. РЖД в марте рассказывали РИА Новости о самых длинных и коротких названиях железнодорожных станций России. Так, самое длинное название у станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский. Оно состоит из 40 знаков. А самые короткие - состоят всего из двух букв. Например, станция Ин в Еврейской автономной области, Ай в Челябинской области, Яя в Кемеровской области, Ея в Краснодарском крае, Ик в Башкортостане, Ук в Иркутской области, Яр в Удмуртии.

