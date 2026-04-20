https://1prime.ru/20260420/rosmorrechflot-869279334.html
Названы самые необычные морские порты России
Самым северным морским портом России является Диксон, самым южным - Посьет в Приморском крае, а самым "молодым" - Сабетта на Ямале, рассказали РИА Новости в... | 20.04.2026, ПРАЙМ
бизнес
россия
экономика
приморский край
ямал
карское море
росморречфлот
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869279334.jpg?1776643092
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Самым северным морским портом России является Диксон, самым южным - Посьет в Приморском крае, а самым "молодым" - Сабетта на Ямале, рассказали РИА Новости в Росморречфлоте. "Сабетта – самый молодой порт (запущен в 2013 году - ред.). Самый южный - Посьет", - сказали в ведомстве. Самый северный порт - Диксон на побережье Карского моря у входа в Енисейский залив, добавили там. Также, рассказали в Росморречфлоте, есть порт, названный женским именем Ольга. Он расположен в Приморском крае и является единственным морским портом на восточном побережье Приморья. РЖД в марте рассказывали РИА Новости о самых длинных и коротких названиях железнодорожных станций России. Так, самое длинное название у станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский. Оно состоит из 40 знаков. А самые короткие - состоят всего из двух букв. Например, станция Ин в Еврейской автономной области, Ай в Челябинской области, Яя в Кемеровской области, Ея в Краснодарском крае, Ик в Башкортостане, Ук в Иркутской области, Яр в Удмуртии.
приморский край
ямал
карское море
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, приморский край, ямал, карское море, росморречфлот, ржд
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ЯМАЛ, Карское море, Росморречфлот, РЖД
