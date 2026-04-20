В Ивановской области выявили картельный сговор в содержании дорог - 20.04.2026, ПРАЙМ
В Ивановской области выявили картельный сговор в содержании дорог
2026-04-20T12:20+0300
БРЯНСК, 20 апр – ПРАЙМ. Признаки картельного сговора между двумя компаниями, занимающимися содержанием дорог, выявила прокуратура Ивановской области, сумма заключенных контрактов составила не менее 800 миллионов рублей, сообщило надзорное ведомство региона. Прокуратура Ивановской области провела проверку исполнения требований антимонопольного законодательства. "Установлено, что ООО "Союз Автодор" и ООО "ДЭП № 17" вступили в сговор, разделив между собой государственные контракты на содержание автомобильных дорог… Сговор осуществлялся… путем снижения цены контрактов одним из них, что обеспечило победу в аукционе другому участнику", - рассказала прокуратура в своем Telegram-канале. По данным надзорного ведомства, такая схема позволила одной из компаний в 2024 году заключить два государственных контракта по цене, приближенной к максимальной, что нарушило условия добросовестной конкуренции. "Стоимость заключенных контрактов составила не менее 800 млн рублей", - отметили в прокуратуре. Надзорное ведомство направило материалы проверки в ФАС. "По результатам их рассмотрения в действиях компаний установлены нарушения антимонопольного законодательства, выразившиеся в признаках картельного сговора", - подчеркнули в прокуратуре.
12:20 20.04.2026
 
В Ивановской области выявили картельный сговор в содержании дорог

В Ивановской области выявили картельный сговор содержанием дорог на 800 млн рублей

