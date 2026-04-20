Экс-главу рыбного порта в Мурманской области будут судить за хищения

2026-04-20T10:45+0300

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Экс-главу морского рыбного порта в Мурманской области ждет суд за хищения и злоупотребления на сотни миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Следователем Следственного управления УМВД России по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя морского рыбного порта. Мужчина обвиняется в совершении ряда преступлений экономической направленности. По имеющимся данным, общая сумма причиненного ущерба превысила 420 миллионов рублей... Подозреваемого задержали сотрудники УФСБ России по Мурманской области и передали органам полиции", - сказала Волк. По ее словам, в период с августа 2021 по май 2023 года фигурант использовал служебное положение для реализации незаконных схем. Он, как выяснили правоохранители, провёл процедуру отчуждения объектов портовой инфраструктуры и переоформил на себя право собственности на несколько промышленных площадок. Помимо этого, отметила Волк, злоумышленник организовал незаконную передачу склада-холодильника, предназначенного для хранения замороженной рыбы. Также он оформил здание на своего отца, что позволило вывести имущество из-под корпоративного контроля. При расследовании выяснилось, что фигурант единолично принял решение о реорганизации порта, в результате чего ему стали подконтрольны объекты нефтеперерабатывающего комплекса, выделенные из активов предприятия. Все эти действия привели к утрате финансовой устойчивости и имущественной целостности организации, имеющей стратегическое значение для обороноспособности страны и безопасности государства, добавила Волк. Фигуранту предъявлено обвинение по статьям 159 ("Мошенничество"), 160 ("Присвоение или растрата") и 201 ("Злоупотребление полномочиями") УК РФ, он находится под стражей. В Генпрокуратуре уточнили, что эпизод с реорганизацией порта, в результате чего подконтрольному ему акционерному обществу было передано имущество нефтеперевалочного комплекса, произошел в 2016 году, а ущерб превысил 758 миллионов рублей. Дело о хищении денежных средств и недвижимости Мурманского морского рыбного порта в отношении его экс-руководителя рассмотрит Первомайский районный суд Мурманска, добавили в ГП.

