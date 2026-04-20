Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20260420/sud-869285837.html
Экс-главу рыбного порта в Мурманской области будут судить за хищения
2026-04-20T10:45+0300
происшествия
бизнес
рф
мурманск
мвд
умвд
мурманский морской рыбный порт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861175842_0:21:2639:1505_1920x0_80_0_0_627f5a4cccc8b498e185847dea8264fb.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861175842_302:0:2337:1526_1920x0_80_0_0_63dfd4efb6e07cf56106c79e6ee9f118.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Экс-главу морского рыбного порта в Мурманской области ждет суд за хищения и злоупотребления на сотни миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Следователем Следственного управления УМВД России по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя морского рыбного порта. Мужчина обвиняется в совершении ряда преступлений экономической направленности. По имеющимся данным, общая сумма причиненного ущерба превысила 420 миллионов рублей... Подозреваемого задержали сотрудники УФСБ России по Мурманской области и передали органам полиции", - сказала Волк.
По ее словам, в период с августа 2021 по май 2023 года фигурант использовал служебное положение для реализации незаконных схем. Он, как выяснили правоохранители, провёл процедуру отчуждения объектов портовой инфраструктуры и переоформил на себя право собственности на несколько промышленных площадок.
Помимо этого, отметила Волк, злоумышленник организовал незаконную передачу склада-холодильника, предназначенного для хранения замороженной рыбы. Также он оформил здание на своего отца, что позволило вывести имущество из-под корпоративного контроля. При расследовании выяснилось, что фигурант единолично принял решение о реорганизации порта, в результате чего ему стали подконтрольны объекты нефтеперерабатывающего комплекса, выделенные из активов предприятия.
Все эти действия привели к утрате финансовой устойчивости и имущественной целостности организации, имеющей стратегическое значение для обороноспособности страны и безопасности государства, добавила Волк.
Фигуранту предъявлено обвинение по статьям 159 ("Мошенничество"), 160 ("Присвоение или растрата") и 201 ("Злоупотребление полномочиями") УК РФ, он находится под стражей.
В Генпрокуратуре уточнили, что эпизод с реорганизацией порта, в результате чего подконтрольному ему акционерному обществу было передано имущество нефтеперевалочного комплекса, произошел в 2016 году, а ущерб превысил 758 миллионов рублей.
Дело о хищении денежных средств и недвижимости Мурманского морского рыбного порта в отношении его экс-руководителя рассмотрит Первомайский районный суд Мурманска, добавили в ГП.
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала