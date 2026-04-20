США не снимут блокаду с Ирана, пока не заключат сделку, заявил Трамп
США не снимут блокаду с Ирана, пока не заключат сделку, заявил Трамп - 20.04.2026, ПРАЙМ
США не снимут блокаду с Ирана, пока не заключат сделку, заявил Трамп
США не снимут блокаду с Ирана, пока не заключат сделку с Тегераном, сообщил американский президент Дональд Трамп. | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T18:22+0300
2026-04-20T18:22+0300
2026-04-20T18:22+0300
нефть
мировая экономика
сша
иран
тегеран
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 20 апр – ПРАЙМ. США не снимут блокаду с Ирана, пока не заключат сделку с Тегераном, сообщил американский президент Дональд Трамп. "Я не открою это (блокаду Ирана - ред.), пока не будет заключена сделка", - заявил Трамп в интервью Блумберг. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
сша
иран
тегеран
нефть, мировая экономика, сша, иран, тегеран, дональд трамп
Нефть, Мировая экономика, США, ИРАН, Тегеран, Дональд Трамп
США не снимут блокаду с Ирана, пока не заключат сделку, заявил Трамп
Трамп: США не снимут блокаду с Ирана, пока не заключат сделку с Тегераном