Рынки ожидают, что ЦБ Турции сохранит ставку - 20.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260420/tsb-869280439.html
Рынки ожидают, что ЦБ Турции сохранит ставку
Центральный банк Турции на заседании в среду, 22 апреля, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 37%, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков... | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T04:28+0300
2026-04-20T04:36+0300
банки
финансы
экономика
турция
иран
ближний восток
центральные банки
центральный банк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869280439.jpg?1776648990
АНТАЛЬЯ, 20 апр - ПРАЙМ. Центральный банк Турции на заседании в среду, 22 апреля, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 37%, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны. Центральный банк Турции на своем последнем заседании 12 марта сохранил учетную ставку на уровне 37%. Это решение совпало с прогнозами аналитиков, учитывавших кризис вокруг Ирана. На предыдущих заседаниях он ее понижал, а неизменной, на уровне тогда 39,5%, в последний раз регулятор оставлял ставку в ноябре. "Ожидается, что ставка в 37% сохранится", - отметил собеседник агентства. По его словам, ожидаемое решение связано с внешними факторами, включая геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, которые влияют на решения регулятора. Годовая инфляция в Турции по итогам марта замедлилась до 30,87%, сообщал ранее Институт статистики страны (TÜİK).
турция
иран
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
АНТАЛЬЯ, 20 апр - ПРАЙМ. Центральный банк Турции на заседании в среду, 22 апреля, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 37%, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны.
Центральный банк Турции на своем последнем заседании 12 марта сохранил учетную ставку на уровне 37%. Это решение совпало с прогнозами аналитиков, учитывавших кризис вокруг Ирана. На предыдущих заседаниях он ее понижал, а неизменной, на уровне тогда 39,5%, в последний раз регулятор оставлял ставку в ноябре.
"Ожидается, что ставка в 37% сохранится", - отметил собеседник агентства.
По его словам, ожидаемое решение связано с внешними факторами, включая геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, которые влияют на решения регулятора.
Годовая инфляция в Турции по итогам марта замедлилась до 30,87%, сообщал ранее Институт статистики страны (TÜİK).
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала