Рынки ожидают, что ЦБ Турции сохранит ставку

Рынки ожидают, что ЦБ Турции сохранит ставку - 20.04.2026, ПРАЙМ

Рынки ожидают, что ЦБ Турции сохранит ставку

Центральный банк Турции на заседании в среду, 22 апреля, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 37%, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны...

2026-04-20T04:28+0300

2026-04-20T04:28+0300

2026-04-20T04:36+0300

АНТАЛЬЯ, 20 апр - ПРАЙМ. Центральный банк Турции на заседании в среду, 22 апреля, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 37%, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны. Центральный банк Турции на своем последнем заседании 12 марта сохранил учетную ставку на уровне 37%. Это решение совпало с прогнозами аналитиков, учитывавших кризис вокруг Ирана. На предыдущих заседаниях он ее понижал, а неизменной, на уровне тогда 39,5%, в последний раз регулятор оставлял ставку в ноябре. "Ожидается, что ставка в 37% сохранится", - отметил собеседник агентства. По его словам, ожидаемое решение связано с внешними факторами, включая геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, которые влияют на решения регулятора. Годовая инфляция в Турции по итогам марта замедлилась до 30,87%, сообщал ранее Институт статистики страны (TÜİK).

турция

иран

ближний восток

банки, финансы, турция, иран, ближний восток, центральные банки, центральный банк