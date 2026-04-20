Рынки ожидают, что ЦБ Турции сохранит ставку
Рынки ожидают, что ЦБ Турции сохранит ставку - 20.04.2026, ПРАЙМ
Рынки ожидают, что ЦБ Турции сохранит ставку
Центральный банк Турции на заседании в среду, 22 апреля, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 37%, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков... | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T04:28+0300
2026-04-20T04:28+0300
2026-04-20T04:36+0300
АНТАЛЬЯ, 20 апр - ПРАЙМ. Центральный банк Турции на заседании в среду, 22 апреля, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 37%, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны. Центральный банк Турции на своем последнем заседании 12 марта сохранил учетную ставку на уровне 37%. Это решение совпало с прогнозами аналитиков, учитывавших кризис вокруг Ирана. На предыдущих заседаниях он ее понижал, а неизменной, на уровне тогда 39,5%, в последний раз регулятор оставлял ставку в ноябре. "Ожидается, что ставка в 37% сохранится", - отметил собеседник агентства. По его словам, ожидаемое решение связано с внешними факторами, включая геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, которые влияют на решения регулятора. Годовая инфляция в Турции по итогам марта замедлилась до 30,87%, сообщал ранее Институт статистики страны (TÜİK).
турция
иран
ближний восток
банки, финансы, турция, иран, ближний восток, центральные банки, центральный банк
Банки, Финансы, Экономика, ТУРЦИЯ, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, центральные банки, Центральный банк
Рынки ожидают, что ЦБ Турции сохранит ставку
Рынки ожидают, что ЦБ Турции сохранит ставку на уровне 37 процентов
АНТАЛЬЯ, 20 апр - ПРАЙМ. Центральный банк Турции на заседании в среду, 22 апреля, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 37%, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков страны.
Центральный банк Турции на своем последнем заседании 12 марта сохранил учетную ставку на уровне 37%. Это решение совпало с прогнозами аналитиков, учитывавших кризис вокруг Ирана. На предыдущих заседаниях он ее понижал, а неизменной, на уровне тогда 39,5%, в последний раз регулятор оставлял ставку в ноябре.
"Ожидается, что ставка в 37% сохранится", - отметил собеседник агентства.
По его словам, ожидаемое решение связано с внешними факторами, включая геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, которые влияют на решения регулятора.
Годовая инфляция в Турции по итогам марта замедлилась до 30,87%, сообщал ранее Институт статистики страны (TÜİK).