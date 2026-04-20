Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Смертельно опасно": на Западе запаниковали после ударов России по Украине - 20.04.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Смертельно опасно": на Западе запаниковали после ударов России по Украине
https://1prime.ru/20260418/rossiya-869259606.html
https://1prime.ru/20260420/zelenskiy-869282251.html
07:29 20.04.2026
 
"Смертельно опасно": на Западе запаниковали после ударов России по Украине

МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Российский удар возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса на прошлой неделе стал свидетельством того, что даже самые строгие западные санкции не могут остановить рост военной мощи России, отмечает американский журнал The National Interest.
"Массированный авианалет <…> подчеркивает способность России производить ударные беспилотники, баллистические ракеты и крылатые боеприпасы даже в условиях жестких международных санкций", — говорится в материале.
Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2026
На Западе неожиданно высказались о решении США по России
18 апреля, 23:07
Кроме того, ни у Украины, ни у Запада нет возможностей соперничать с Россией в производстве вооружений, в том числе баллистических ракет, признает издание.
"Сегодня возможности России в области таких ракет большой дальности лишь укрепляются", — резюмировал TNI.
В четверг Министерство обороны объявило о том, что российская армия нанесла значительный удар возмездия по украинским объектам оборонно-промышленного комплекса, которые используются для производства крылатых ракет и беспилотников. В этот же день украинское издание "Страна.ua" сообщило, что над Киевом поднялся дым от пожара, вызванного взрывами.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
"Потерял дар речи": журналист рассказал о провале Зеленского во Львове
07:26
 
