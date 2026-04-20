"Смертельно опасно": на Западе запаниковали после ударов России по Украине

Российский удар возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса на прошлой неделе стал свидетельством того, что даже самые строгие западные санкции не... | 20.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-20T07:29+0300

МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Российский удар возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса на прошлой неделе стал свидетельством того, что даже самые строгие западные санкции не могут остановить рост военной мощи России, отмечает американский журнал The National Interest."Массированный авианалет <…> подчеркивает способность России производить ударные беспилотники, баллистические ракеты и крылатые боеприпасы даже в условиях жестких международных санкций", — говорится в материале.Кроме того, ни у Украины, ни у Запада нет возможностей соперничать с Россией в производстве вооружений, в том числе баллистических ракет, признает издание."Сегодня возможности России в области таких ракет большой дальности лишь укрепляются", — резюмировал TNI.В четверг Министерство обороны объявило о том, что российская армия нанесла значительный удар возмездия по украинским объектам оборонно-промышленного комплекса, которые используются для производства крылатых ракет и беспилотников. В этот же день украинское издание "Страна.ua" сообщило, что над Киевом поднялся дым от пожара, вызванного взрывами.

