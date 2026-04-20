"Возьмут Одессу и Киев." В США сделали выводы о ситуации на Украине

"Возьмут Одессу и Киев." В США сделали выводы о ситуации на Украине - 20.04.2026, ПРАЙМ

"Возьмут Одессу и Киев." В США сделали выводы о ситуации на Украине

Российская армия может в короткие сроки взять под контроль ключевые украинские города, но предпочитает не торопиться, чтобы минимизировать потери, такое мнение... | 20.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-20T03:04+0300

2026-04-20T03:04+0300

2026-04-20T03:04+0300

МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Российская армия может в короткие сроки взять под контроль ключевые украинские города, но предпочитает не торопиться, чтобы минимизировать потери, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор."Российские войска могут просто дойти до Днепра, переправиться через реку, освободить Одессу, а в конечном счете и Киев", — указал аналитик.При этом он выразил уверенность, что Россия обладает значительными военными возможностями, но не ускоряет развитие событий на линии фронта, чтобы сберечь человеческие жизни.Согласно данным Министерства обороны, за последние сутки российские войска нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины, используемой для нужд ВСУ. Общее число потерь среди украинских военных составило 1 170 человек. В то же время российская система ПВО сбила шесть авиабомб, один снаряд HIMARS и 274 БПЛА.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.

https://1prime.ru/20260419/svo-869277703.html

одесса

киев

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, всу, одесса, киев, сша, дуглас макгрегор