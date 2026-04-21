https://1prime.ru/20260421/agroeksport-869322045.html

Экспорт кондитерских изделий из России вырос по I квартале на 17 процентов

Экспорт кондитерских изделий из России вырос по I квартале на 17 процентов - 21.04.2026, ПРАЙМ

Экспорт кондитерских изделий из России вырос по I квартале на 17 процентов

Экспорт кондитерских изделий из России вырос по итогам квартала на 17%, до 375 миллионов долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".

2026-04-21T10:58+0300

2026-04-21T10:58+0300

2026-04-21T10:58+0300

бизнес

россия

сша

казахстан

белоруссия

агроэкспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/76287/94/762879493_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_442a56d1eea43dabd584fe266512f998.jpg

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Экспорт кондитерских изделий из России вырос по итогам квартала на 17%, до 375 миллионов долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, за период январь-март 2026 года Россия поставила на зарубежные рынки кондитерских изделий на сумму около 375 миллионов долларов США. В прошлом году за этот же период экспорт составил чуть более 320 миллионов долларов США. Таким образом, объем поставок вырос на 17% в стоимостном выражении", - говорится в сообщении. Отмечается, что доля поставок по видам кондитерских изделий распределилась следующим образом: мучные (49%), шоколадные (38%), сахаристые (13%). Крупнейшими импортерами в денежном выражении стали: Казахстан (+36%), Белоруссия (+43%), Узбекистан (+21%), Азербайджан (-4%) и Киргизия (+31%).

сша

казахстан

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, сша, казахстан, белоруссия, агроэкспорт