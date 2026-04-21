Экспорт кондитерских изделий из России вырос по I квартале на 17 процентов
Экспорт кондитерских изделий из России вырос по I квартале на 17 процентов
2026-04-21T10:58+0300
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Экспорт кондитерских изделий из России вырос по итогам квартала на 17%, до 375 миллионов долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, за период январь-март 2026 года Россия поставила на зарубежные рынки кондитерских изделий на сумму около 375 миллионов долларов США. В прошлом году за этот же период экспорт составил чуть более 320 миллионов долларов США. Таким образом, объем поставок вырос на 17% в стоимостном выражении", - говорится в сообщении. Отмечается, что доля поставок по видам кондитерских изделий распределилась следующим образом: мучные (49%), шоколадные (38%), сахаристые (13%). Крупнейшими импортерами в денежном выражении стали: Казахстан (+36%), Белоруссия (+43%), Узбекистан (+21%), Азербайджан (-4%) и Киргизия (+31%).
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Экспорт кондитерских изделий из России вырос по итогам квартала на 17%, до 375 миллионов долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
"Согласно оценкам экспертов, за период январь-март 2026 года Россия поставила на зарубежные рынки кондитерских изделий на сумму около 375 миллионов долларов США. В прошлом году за этот же период экспорт составил чуть более 320 миллионов долларов США. Таким образом, объем поставок вырос на 17% в стоимостном выражении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что доля поставок по видам кондитерских изделий распределилась следующим образом: мучные (49%), шоколадные (38%), сахаристые (13%).
Крупнейшими импортерами в денежном выражении стали: Казахстан (+36%), Белоруссия (+43%), Узбекистан (+21%), Азербайджан (-4%) и Киргизия (+31%).
