Российский рынок акций остается в слабом минусе

2026-04-21T15:28+0300

экономика

акции

рынок

торги

владимир чернов

мосбиржа

финам

московский кредитный банк

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций днем вторника продолжает умеренно снижаться, как и часами ранее, инвесторы занимают выжидательную позицию, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.46 мск опускается на 0,36% относительно предыдущего закрытия, до 2 743,82 пункта. "Российский рынок сегодня торгуется вблизи вчерашних значений, поскольку инвесторы занимают выжидательную позицию в преддверии возможных сигналов о переговорах вокруг Ирана или подтверждения их отсутствия", - комментирует Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам". "Рынок выглядит слабее, чем накануне, потому что нефтяной импульс к середине дня заметно ослаб, а рубль при этом остается крепким. На таком сочетании факторов широкого спроса на акции пока не видно", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Так, июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевеет на 0,22%, до 95,27 доллара за баррель. В лидерах снижения стоимости – акции "Московского кредитного банка" (−4%) - в рамках коррекции после прежнего скачка на теме возможного выкупа акций по 10,35 рубля и реорганизации), а также "Мечела" (−2,23%), "Сегежи" (−2,17%), ВТБ (−1,77%) и "Самолета" (−1,45%). В лидерах роста котировок - акции "Фосагро" (+1,12%), АФК "Система" (+0,94%), "Магнита" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,44%). Лучше широкого рынка также держится "Лукойл" (+0,51%) за счет все еще дорогой нефти, что же касается "Русгидро" (+0,02%), то рынок может отыгрывать корпоративную повестку перед заседанием совета директоров 24 апреля, отмечает Чернов. "Слабая однодневная динамика пока укладывается в рамки рыночной консолидации, по завершению которой индекс Мосбиржи может показать дальнейшее восстановление в область 2765 пунктов, которой соответствует сопротивление в виде 20-дневного скользящего среднего", - делится Александр Дудников из компании "Цифра брокер". "В случае нового витка эскалации можно ожидать краткосрочного роста российского рынка прежде всего за счет нефтегазового сектора, который традиционно выигрывает от подъема цен на нефть", - прогнозирует Лозовой, добавляя, что для остальных сегментов эффект будет неоднозначным, так как это способно привести к ухудшению макроэкономического фона, усилить инфляционное давление и инфляционных ожидания. В то же время крепкий рубль сглаживает этот плюс для акций нефтяников, обращает внимание Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".

