Роскачество проверит бургеры в России - 21.04.2026, ПРАЙМ
Роскачество проверит бургеры в России
Роскачество запустило исследование бургеров в популярных сетях быстрого питания и ресторанах, эксперты оценят вкусовые качества, соответствия составу и безопасность продукции | 21.04.2026, ПРАЙМ
бизнес
технологии
роскачество
"вкусно - и точка"
burger king
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Роскачество запустило исследование бургеров в популярных сетях быстрого питания и ресторанах, эксперты оценят вкусовые качества, соответствия составу и безопасность продукции, рассказали РИА Новости в организации. "Роскачество приступило к исследованию бургеров, представленных в крупнейших сетях быстрого питания и ресторанах (преимущественно чизбургеры и классические бургеры). Эксперты оценят не только вкусовые качества и соответствие заявленному составу, но и, что критически важно, безопасность продукции", - говорится в сообщении. Там уточнили, что на данный момент началась закупка бургеров из популярных ресторанов и сетей быстрого питания: "Вкусно и точка", Burger King, Black Star Burger, "Farш", "Мираторг", "The Бык", Burger Heroes, "Frank By Баста" и других известных участников рынка. "Исследование носит комплексный характер. Специалисты аккредитованных лабораторий проверят образцы по ряду показателей: микробиологическая безопасность, санитарно-химические показатели, честность состава, пищевую ценность", - добавили в Роскачестве. Завершение исследования и публикация результатов ожидаются в третьем квартале этого года, заключили в организации.
Бизнес, Технологии, Роскачество, "Вкусно - и точка", Burger King
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
