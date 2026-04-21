Роскачество проверит бургеры в России

2026-04-21T10:33+0300

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Роскачество запустило исследование бургеров в популярных сетях быстрого питания и ресторанах, эксперты оценят вкусовые качества, соответствия составу и безопасность продукции, рассказали РИА Новости в организации. "Роскачество приступило к исследованию бургеров, представленных в крупнейших сетях быстрого питания и ресторанах (преимущественно чизбургеры и классические бургеры). Эксперты оценят не только вкусовые качества и соответствие заявленному составу, но и, что критически важно, безопасность продукции", - говорится в сообщении. Там уточнили, что на данный момент началась закупка бургеров из популярных ресторанов и сетей быстрого питания: "Вкусно и точка", Burger King, Black Star Burger, "Farш", "Мираторг", "The Бык", Burger Heroes, "Frank By Баста" и других известных участников рынка. "Исследование носит комплексный характер. Специалисты аккредитованных лабораторий проверят образцы по ряду показателей: микробиологическая безопасность, санитарно-химические показатели, честность состава, пищевую ценность", - добавили в Роскачестве. Завершение исследования и публикация результатов ожидаются в третьем квартале этого года, заключили в организации.

