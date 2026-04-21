https://1prime.ru/20260421/burgery--869321151.html
Роскачество проверит бургеры в России
2026-04-21T10:33+0300
бизнес
технологии
роскачество
"вкусно - и точка"
burger king
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/15/869320485_0:278:5332:3277_1920x0_80_0_0_7a13e06bc65c51388370e2e32f00261a.jpg
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Роскачество запустило исследование бургеров в популярных сетях быстрого питания и ресторанах, эксперты оценят вкусовые качества, соответствия составу и безопасность продукции, рассказали РИА Новости в организации. "Роскачество приступило к исследованию бургеров, представленных в крупнейших сетях быстрого питания и ресторанах (преимущественно чизбургеры и классические бургеры). Эксперты оценят не только вкусовые качества и соответствие заявленному составу, но и, что критически важно, безопасность продукции", - говорится в сообщении. Там уточнили, что на данный момент началась закупка бургеров из популярных ресторанов и сетей быстрого питания: "Вкусно и точка", Burger King, Black Star Burger, "Farш", "Мираторг", "The Бык", Burger Heroes, "Frank By Баста" и других известных участников рынка. "Исследование носит комплексный характер. Специалисты аккредитованных лабораторий проверят образцы по ряду показателей: микробиологическая безопасность, санитарно-химические показатели, честность состава, пищевую ценность", - добавили в Роскачестве. Завершение исследования и публикация результатов ожидаются в третьем квартале этого года, заключили в организации.
https://1prime.ru/20260416/roskachestvo-869202978.html
https://1prime.ru/20260406/roskachestvo-868939121.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/15/869320485_296:0:5036:3555_1920x0_80_0_0_2f1c7e41cf11bafa783691abb7c5a614.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Роскачество начало исследование бургеров в популярных сетях быстрого питания и ресторанах
Роскачество выявило несоответствие техрегламенту в образцах школьных брюк
Роскачество опровергло принцип "чем старше вино, тем лучше"