Глава МЭА предупредил о риске перестройки глобальной энергосистемы
Обострение ситуации на Ближнем Востоке может привести к фундаментальной перестройке глобальной энергетической системы, заявил глава Международного...
АНКАРА, 21 апр — ПРАЙМ. Обострение ситуации на Ближнем Востоке может привести к фундаментальной перестройке глобальной энергетической системы, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. "Данная ситуация может привести к тому, что мировая энергетическая карта будет заново выстроена", — сказал глава МЭА, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, его слова приводит газета Dünya. Бироль подчеркнул, что речь идёт не просто о временной нестабильности, а о структурном переломе в мировой энергетике. Он отметил, что даже при быстром снятии ограничений, включая ситуацию вокруг Ормузского пролива, возврат к прежней системе поставок займет длительное время. "Даже если пролив откроется завтра, возвращение к прежнему состоянию потребует серьёзных инвестиций и времени — не менее двух лет", — указал глава МЭА. Бироль также предупредил о рисках для глобальных рынков, включая возможные перебои с поставками топлива и рост цен, особенно в Европе, где уже фиксируются изменения логистических цепочек. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры завершились безрезультатно. О возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Глава МЭА Бироль: обострение ситуации на Ближнем Востоке приведет к перестройке энергетики