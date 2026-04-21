Франция в мае увеличит поддержку ряда отраслей из-за роста цен на топливо - 21.04.2026, ПРАЙМ
Франция в мае увеличит поддержку ряда отраслей из-за роста цен на топливо
2026-04-21T22:32+0300
экономика
мировая экономика
франция
сша
иран
себастьян лекорню
дональд трамп
22:32 21.04.2026
 
Франция в мае увеличит поддержку ряда отраслей из-за роста цен на топливо

Премьер Франции Лекорню объявил об увеличении в мае финансовой поддержки ряда отраслей

© fotolia.com / illustrez-vousФлаг Франции
Флаг Франции - ПРАЙМ, 21.04.2026
Флаг Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 апр – ПРАЙМ. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню объявил об увеличении в мае финансовой поддержки ряда отраслей из-за роста цен на топливо, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.
Ранее телеканал BFMTV сообщил, что цены на дизель во Франции выросли на 36% в период между февралем и первой половиной апреля. Вместе с этим цена за литр наиболее часто используемого бензина Е10 поднялась на 18%.
"Цель правительства – продлить эту помощь (для рыбаков – ред.). Она составляла 20 евроцентов за литр. Мы доведем ее до 30-35 евроцентов… Для наших фермеров… мы ранее приняли первую меру по освобождению от внутреннего налога на потребление энергетических продуктов в размере 4 евроцентов за литр. В мае мы пойдем еще дальше и увеличим поддержку в четыре раза, (в результате чего экономия вырастет – ред.) до 15 евроцентов за литр в мае", - сказал Лекорню журналистам.
Финансовая помощь для транспортного сектора также будет продлена на следующий месяц, и вместе с этим правительство в ближайшие дни обсудит возможную поддержку для такси, добавил он.
Вместе с этим в мае помощь должна быть впервые предоставлена почти трем миллионам французов c небольшим уровнем дохода, которые активно используют транспорт для профессиональной деятельности. В пример премьер-министр привел санитаров и сиделок на дому.
Помимо этого, в следующем месяце власти Франции хотят включить в список поддерживаемых отраслей сферу строительных работ. Лекорню напомнил, что малые предприятия, которые используют красный дизель (подкрашенный дизель для спецтехники), также сильно затронуты ростом цен на топливо.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Американский лидер Дональд Трамп в ночь на 8 апреля объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры завершились безрезультатно. О возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
