ЦБ объявил официальные курсы валют на среду
2026-04-21T18:28+0300
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 9,67 копейки, до 10,9451 рубля, доллара - на 64,73 копейки, до 74,5897 рубля, евро - на 61,1 копейки, до 87,7659 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
