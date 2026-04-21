Курс юаня на Мосбирже во вторник продолжил падать ниже 11 рублей - 21.04.2026, ПРАЙМ
Китайский юань
Курс юаня на Мосбирже во вторник продолжил падать ниже 11 рублей
Курс юаня на Мосбирже во вторник продолжил падать ниже 11 рублей
2026-04-21T21:47+0300
Банкноты китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник продолжил падать вторую сессию на этой неделе, закрепляясь ниже ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 4 копейки и составил 10,95 рубля. Курсовой коридор составил 10,89-11,02 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 74,67 рубля.

Рубль на подъеме

Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю во вторник продолжил снижение, закрепляясь ниже психологического уровня 11 рублей за юань. Предыдущие три сессии он колебался выше этой отметки.
"После краткой технической паузы на прошлой неделе для ликвидации перекупленности рубль вновь укрепляется на этой неделе. В курс, вероятно, начали транслироваться повышенные мартовские цены на нефть. Другие факторы поддержки – приближение пика налогового периода и временное отсутствие Минфина на рынке с покупкой валюты по бюджетному правилу", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 20.58 мск росла на 2,9%, до 98,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 98,3 пункта.

Прогнозы

По мере укрепления российской валюты снижается инфляционное давление, при этом объемы продаж иностранной валюты сохраняются на высоком уровне, рассуждает Спартак Соболев из "Альфа-Форекса".
Спрос на доллары, евро и юани проявится позже при более низком значении ключевой ставки, а также с возобновлением операций Минфина в рамках бюджетного правила, полагает он.
"До конца апреля ожидаем колебания курса доллара в пределах 72-79 рублей, евро: 85-92 рублей и юаня: 10,6-11,5 рубля", - добавил аналитик.
В пятницу ЦБ снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, ожидает Смирнов.
"Сам по себе цикл смягчения ДКП, конечно, является для рубля негативом, однако в моменте его влияние будет ограниченным. Сейчас на курс в первую очередь воздействуют экспортно-импортный баланс и цены на энергоносители. Кроме того, ожидаемый шаг снижения ставки выглядит умеренным и уже в значительной степени учтен в котировках", - отмечает он.
"Ориентиры по курсу на середину недели — 10,8–11,2 рубля за юань и 74–76 рублей за доллар", - прогнозирует Смирнов.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

