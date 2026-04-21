Курс юаня на Мосбирже во вторник продолжил падать ниже 11 рублей

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник продолжил падать вторую сессию на этой неделе, закрепляясь ниже ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 4 копейки и составил 10,95 рубля. Курсовой коридор составил 10,89-11,02 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 74,67 рубля. Рубль на подъеме Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю во вторник продолжил снижение, закрепляясь ниже психологического уровня 11 рублей за юань. Предыдущие три сессии он колебался выше этой отметки. "После краткой технической паузы на прошлой неделе для ликвидации перекупленности рубль вновь укрепляется на этой неделе. В курс, вероятно, начали транслироваться повышенные мартовские цены на нефть. Другие факторы поддержки – приближение пика налогового периода и временное отсутствие Минфина на рынке с покупкой валюты по бюджетному правилу", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 20.58 мск росла на 2,9%, до 98,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 98,3 пункта. Прогнозы По мере укрепления российской валюты снижается инфляционное давление, при этом объемы продаж иностранной валюты сохраняются на высоком уровне, рассуждает Спартак Соболев из "Альфа-Форекса". Спрос на доллары, евро и юани проявится позже при более низком значении ключевой ставки, а также с возобновлением операций Минфина в рамках бюджетного правила, полагает он. "До конца апреля ожидаем колебания курса доллара в пределах 72-79 рублей, евро: 85-92 рублей и юаня: 10,6-11,5 рубля", - добавил аналитик. В пятницу ЦБ снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, ожидает Смирнов. "Сам по себе цикл смягчения ДКП, конечно, является для рубля негативом, однако в моменте его влияние будет ограниченным. Сейчас на курс в первую очередь воздействуют экспортно-импортный баланс и цены на энергоносители. Кроме того, ожидаемый шаг снижения ставки выглядит умеренным и уже в значительной степени учтен в котировках", - отмечает он. "Ориентиры по курсу на середину недели — 10,8–11,2 рубля за юань и 74–76 рублей за доллар", - прогнозирует Смирнов.
