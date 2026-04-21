В Лондоне пройдет слушание по делу о страховке "Северных потоков"
В Лондоне пройдет слушание по делу о страховке "Северных потоков" - 21.04.2026, ПРАЙМ
В Лондоне пройдет слушание по делу о страховке "Северных потоков"
Слушание по делу о страховых выплатах оператору подорванных "Северных потоков" пройдет в Лондоне во вторник, сообщили РИА Новости в коммерческом подразделении... | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T00:30+0300
2026-04-21T00:30+0300
2026-04-21T00:30+0300
энергетика
газ
сша
лондон
европа
сеймур херш
дмитрий песков
джо байден
северный поток - 2
ЛОНДОН, 21 апр - ПРАЙМ. Слушание по делу о страховых выплатах оператору подорванных "Северных потоков" пройдет в Лондоне во вторник, сообщили РИА Новости в коммерческом подразделении Высокого суда Лондона.
В 2024 году компания-оператор газопроводов "Северный поток" Nord Stream подала в суд на страховые компании Lloyd's of London и Arch Insurance за отказ покрывать ущерб после взрывов. Речь идет о выплате суммы в 580 миллионов евро (684 миллиона долларов).
Судебный процесс начался в четверг, заседание по установлению ключевых фактов и правовых аргументов истца прошло в пятницу. Как сообщили РИА Новости в суде, очередное слушание пройдет во вторник. Оно начнется в 10.30 (12.30 мск) и займет весь день. Всего процесс займет несколько недель.
По версии истца, трубопроводы не находились в зоне конфликта и не были частью какого-либо плана боевых действий, что означает, что инцидент не выходит за рамки, которые покрываются страховым договором. По версии защиты, условия страховки исключают ущерб, причиненный в результате войны или по приказу какого-либо правительства. При этом адвокаты не намерены доказывать, какая конкретно страна стоит за подрывом.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
сша
лондон
европа
газ, сша, лондон, европа, сеймур херш, дмитрий песков, джо байден, северный поток - 2
Энергетика, Газ, США, ЛОНДОН, ЕВРОПА, Сеймур Херш, Дмитрий Песков, Джо Байден, Северный поток - 2
В Лондоне пройдет слушание по делу о страховке "Северных потоков"
В Лондоне пройдет слушание по делу о страховых выплатах оператору "Северных потоков"
ЛОНДОН, 21 апр - ПРАЙМ. Слушание по делу о страховых выплатах оператору подорванных "Северных потоков" пройдет в Лондоне во вторник, сообщили РИА Новости в коммерческом подразделении Высокого суда Лондона.
В 2024 году компания-оператор газопроводов "Северный поток" Nord Stream подала в суд на страховые компании Lloyd's of London и Arch Insurance за отказ покрывать ущерб после взрывов. Речь идет о выплате суммы в 580 миллионов евро (684 миллиона долларов).
Судебный процесс начался в четверг, заседание по установлению ключевых фактов и правовых аргументов истца прошло в пятницу. Как сообщили РИА Новости в суде, очередное слушание пройдет во вторник. Оно начнется в 10.30 (12.30 мск) и займет весь день. Всего процесс займет несколько недель.
По версии истца, трубопроводы не находились в зоне конфликта и не были частью какого-либо плана боевых действий, что означает, что инцидент не выходит за рамки, которые покрываются страховым договором. По версии защиты, условия страховки исключают ущерб, причиненный в результате войны или по приказу какого-либо правительства. При этом адвокаты не намерены доказывать, какая конкретно страна стоит за подрывом.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.