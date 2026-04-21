Мишустин рассказал о преимуществах ЗСТ для бизнеса ЕАЭС и Индонезии
Мишустин: соглашение с Индонезией позволит наращивать экспорт и импорт
Джакарта. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией позволит бизнесу наращивать экспорт и импорт на более выгодных условиях, а потребителям даст доступ к качественным товарам по конкурентным ценам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Правительство России на заседании во вторник рассмотрит ратификацию соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией.
"Рассмотрим проект федерального закона о ратификации соглашения о свободной торговле с Республикой Индонезия. Оно направлено на углубление экономического партнерства по линии Евразийского экономического союза, участником которого является наша страна. Документ устанавливает преференциальный режим торговли в отношении подавляющего большинства товаров, охватывает более 98% двустороннего оборота между Индонезией и Российской Федерацией. Подробно его динамику обсуждали президенты наших стран в ходе недавней встречи в Москве", - сказал Мишустин.
Соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией было подписано на полях Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге в декабре прошлого года.
"Бизнес может на более выгодных условиях наращивать экспорт и импорт, расширять ассортимент востребованной продукции. Соответственно, потребители получат доступ к качественным товарам, и, что очень важно, по конкурентным ценам", - отметил премьер-министр РФ.
Ожидается, что режим свободной торговли будет стимулировать укрепление сотрудничества во многих сферах, которые представляют взаимный интерес. Среди них - обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, энергетика, цифровая экономика, а также информационно-коммуникационные технологии, исследования, разработки, сказал глава правительства.