https://1prime.ru/20260421/mishustin-869329093.html

Мишустин рассказал о преимуществах ЗСТ для бизнеса ЕАЭС и Индонезии

2026-04-21T15:37+0300

россия

мировая экономика

индонезия

рф

санкт-петербург

михаил мишустин

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859622795_0:47:800:497_1920x0_80_0_0_0fe6d9550e0d899cfb8d0254e942850b.jpg

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией позволит бизнесу наращивать экспорт и импорт на более выгодных условиях, а потребителям даст доступ к качественным товарам по конкурентным ценам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. Правительство России на заседании во вторник рассмотрит ратификацию соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией. "Рассмотрим проект федерального закона о ратификации соглашения о свободной торговле с Республикой Индонезия. Оно направлено на углубление экономического партнерства по линии Евразийского экономического союза, участником которого является наша страна. Документ устанавливает преференциальный режим торговли в отношении подавляющего большинства товаров, охватывает более 98% двустороннего оборота между Индонезией и Российской Федерацией. Подробно его динамику обсуждали президенты наших стран в ходе недавней встречи в Москве", - сказал Мишустин. Соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией было подписано на полях Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге в декабре прошлого года. "Бизнес может на более выгодных условиях наращивать экспорт и импорт, расширять ассортимент востребованной продукции. Соответственно, потребители получат доступ к качественным товарам, и, что очень важно, по конкурентным ценам", - отметил премьер-министр РФ. Ожидается, что режим свободной торговли будет стимулировать укрепление сотрудничества во многих сферах, которые представляют взаимный интерес. Среди них - обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, энергетика, цифровая экономика, а также информационно-коммуникационные технологии, исследования, разработки, сказал глава правительства.

https://1prime.ru/20260419/kofe-869264982.html

https://1prime.ru/20260414/rossiya-869159529.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, индонезия, рф, санкт-петербург, михаил мишустин, еаэс