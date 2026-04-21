В Молдавии заявили о драматичности ситуации после выхода из СНГ - 21.04.2026, ПРАЙМ

После выхода из СНГ ситуация в экономике Молдавии станет еще драматичнее, заявил депутат парламента от оппозиционной Соцпартии Богдан Цырдя. | 21.04.2026, ПРАЙМ

КИШИНЕВ, 21 апр - ПРАЙМ. После выхода из СНГ ситуация в экономике Молдавии станет еще драматичнее, заявил депутат парламента от оппозиционной Соцпартии Богдан Цырдя. Правительство Молдавии намерено денонсировать еще два соглашения в рамках Содружества Независимых Государств, связанных с распределением вагонного и контейнерного парка бывшего минтранса СССР и созданием межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества, следует из повестки следующего заседания кабмина, которое состоится в среду, 22 апреля. "Экономика уже пять лет в коме. После выхода из СНГ все станет еще драматичнее", - написал Цырдя в своем Telegram-канале. Президент Молдавии Майя Санду 8 апреля подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ. Второго апреля молдавский парламент одобрил в окончательном чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ и устава содружества. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.

