Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Молдавии заявили о драматичности ситуации после выхода из СНГ - 21.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260421/moldaviya-869341945.html
В Молдавии заявили о драматичности ситуации после выхода из СНГ
В Молдавии заявили о драматичности ситуации после выхода из СНГ - 21.04.2026, ПРАЙМ
В Молдавии заявили о драматичности ситуации после выхода из СНГ
После выхода из СНГ ситуация в экономике Молдавии станет еще драматичнее, заявил депутат парламента от оппозиционной Соцпартии Богдан Цырдя. | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T21:27+0300
2026-04-21T21:27+0300
политика
мировая экономика
молдавия
майя санду
снг
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/83673/87/836738732_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_da5e31ce7b9512339b9330d4074a6b4a.jpg
КИШИНЕВ, 21 апр - ПРАЙМ. После выхода из СНГ ситуация в экономике Молдавии станет еще драматичнее, заявил депутат парламента от оппозиционной Соцпартии Богдан Цырдя. Правительство Молдавии намерено денонсировать еще два соглашения в рамках Содружества Независимых Государств, связанных с распределением вагонного и контейнерного парка бывшего минтранса СССР и созданием межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества, следует из повестки следующего заседания кабмина, которое состоится в среду, 22 апреля. "Экономика уже пять лет в коме. После выхода из СНГ все станет еще драматичнее", - написал Цырдя в своем Telegram-канале. Президент Молдавии Майя Санду 8 апреля подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ. Второго апреля молдавский парламент одобрил в окончательном чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ и устава содружества. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
молдавия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83673/87/836738732_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_26e18f95b495fa9c08aed3b02349def0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, молдавия, майя санду, снг, еаэс
Политика, Мировая экономика, МОЛДАВИЯ, Майя Санду, СНГ, ЕАЭС
21:27 21.04.2026
 
В Молдавии заявили о драматичности ситуации после выхода из СНГ

Депутат парламента Цырдя: после выхода из СНГ экономика Молдавии станет еще драматичнее

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГорода мира. Кишинев
Города мира. Кишинев - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
Города мира. Кишинев. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 21 апр - ПРАЙМ. После выхода из СНГ ситуация в экономике Молдавии станет еще драматичнее, заявил депутат парламента от оппозиционной Соцпартии Богдан Цырдя.
Правительство Молдавии намерено денонсировать еще два соглашения в рамках Содружества Независимых Государств, связанных с распределением вагонного и контейнерного парка бывшего минтранса СССР и созданием межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества, следует из повестки следующего заседания кабмина, которое состоится в среду, 22 апреля.
"Экономика уже пять лет в коме. После выхода из СНГ все станет еще драматичнее", - написал Цырдя в своем Telegram-канале.
Президент Молдавии Майя Санду 8 апреля подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ. Второго апреля молдавский парламент одобрил в окончательном чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ и устава содружества.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ.
Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала