https://1prime.ru/20260421/neft-869344000.html

Цена барреля нефти Brent поднялась выше 100 долларов впервые с 13 апреля

2026-04-21T23:45+0300

энергетика

https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 5%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 13 апреля поднялась выше 100 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 22.45 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 5,19% относительно предыдущего закрытия - до 100,44 доллара за баррель, показатель впервые с 13 апреля поднялся выше отметки в 100 долларов. Июньские фьючерсы на WTI дорожали на 4,79% - до 91,61 доллара.

https://1prime.ru/20260421/smi-869343825.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

