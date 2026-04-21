Цена барреля нефти Brent поднялась выше 100 долларов впервые с 13 апреля
2026-04-21T23:45+0300
энергетика
нефть
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 5%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 13 апреля поднялась выше 100 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 22.45 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 5,19% относительно предыдущего закрытия - до 100,44 доллара за баррель, показатель впервые с 13 апреля поднялся выше отметки в 100 долларов. Июньские фьючерсы на WTI дорожали на 4,79% - до 91,61 доллара.
