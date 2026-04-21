Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство рассмотрит ратификацию соглашения ЕАЭС и Индонезии - 21.04.2026, ПРАЙМ
Правительство рассмотрит ратификацию соглашения ЕАЭС и Индонезии
Правительство России на заседании во вторник рассмотрит ратификацию соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией,... | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T00:17+0300
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Правительство России на заседании во вторник рассмотрит ратификацию соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией, сообщила пресс-служба кабмина. "О проекте федерального закона "О ратификации Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Индонезией, с другой стороны", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект направлен на завершение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу. Соглашение о создании зоны свободной торговли было подписано между странами-членами ЕАЭС и Индонезией на полях Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге в декабре прошлого года. Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев ранее говорил, что преференции в рамках соглашения о свободной торговле охватят более 94% текущего экспорта стран ЕАЭС. А средняя ставка, применяемая Индонезией к товарам объединения, снизится в пять раз - с 10,2% до 2%. Кроме того, в рамках соглашения будут упрощены процедуры в сфере технических стандартов и санитарных норм, таможенного администрирования и правил определения происхождения товаров.
00:17 21.04.2026
 
Кабмин рассмотрит ратификацию соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией

