Российский рынок акций во вторник повысился вторую сессию подряд
Российский рынок акций во вторник повысился вторую сессию подряд - 21.04.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций во вторник повысился вторую сессию подряд
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника слегка повысился - вторую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T20:47+0300
2026-04-21T20:47+0300
2026-04-21T20:47+0300
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника слегка повысился - вторую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,15%, до 2757,70 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,64% до 1161,56 пункта, долларовый РТС - на 1,02%, до 1164,68 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Находя опору Российский рынок акций в основные торги вторника продемонстрировал разнонаправленные колебания в узком коридоре. По итогам дня он все же слегка повысился – вторую сессию подряд. Индекс Мосбиржи остался выше уровня 2750 пунктов. "Индекс Мосбиржи продолжил торговаться с переменным успехом недалеко от 2750 пунктов. Цены на нефть колебались на новостях, рубль смотрелся уверенно. Настроения на рынке могут становиться более выжидательными по мере приближения пятничного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже подорожали бумаги "Мосбиржи" (+2,2%), "Татнефти" (+1,4%), "Лукойла" (+1,4%), "Норникеля" (+1,4%). Снизились в цене акции "Русала" (-1,2), Совкомбанка (-1,5%), ВТБ (-2,4%), АФК "Система" (-1,9%). Стоимость нефти к 19.39 мск повышалась на 3,1% до 98,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3% - до 98,4 пункта. Прогнозы Российский рынок ожидает очередного решения ЦБ по ключевой ставке в пятницу, говорит Андрей Алексеев из УК "Первая". "Главная интрига для рынка состоит в том, может ли ставка быть снижена больше, чем на 0,50 процентного пункта. Мы по-прежнему придерживаемся базового прогноза со снижением на эту величину. Поскольку заседание опорное, участники рынка ожидают обновленного среднесрочного макроэкономического прогноза. Рынок будет чувствителен к прогнозу и риторике регулятора на фоне данных, указывающих на замедление российской экономики", - добавляет он. Росстат в середине недели опубликует мартовский недельный отчет по инфляции и индекс цен производителей, сведения важны в контексте предстоящего в пятницу заседания ЦБ по ключевой ставке, отмечает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Пока же базовый прогноз на завтра - разнонаправленные колебания индекса Мосбиржи в области 2720-2760 пунктов", - добавляет он.
мнения аналитиков, рынок, торги, акции, рф, сша, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", ртс
Мнения аналитиков, Рынок, Торги, Акции, РФ, США, Мосбиржа, "БКС Мир инвестиций", РТС