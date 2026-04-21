Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шойгу рассказал о последствиях выхода Молдавии из СНГ - 21.04.2026, ПРАЙМ
Шойгу рассказал о последствиях выхода Молдавии из СНГ
Шойгу рассказал о последствиях выхода Молдавии из СНГ
19:02 21.04.2026
 
Шойгу рассказал о последствиях выхода Молдавии из СНГ

Шойгу заявил, что Молдавия, выйдя из СНГ, потеряет рынок, нацеленный на Восток

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Молдавия, выйдя из СНГ, разрушит свои экономические связи с другими странами Содружества, а также потеряет рынок, нацеленный на Восток, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Для нас этот сюжет не является какой-то сенсацией. Такой процесс был запущен (президентом Молдавии Майей - ред.) Санду фактически с 2021 года и начал практически реализовываться с марта 2022 года после подачи Молдавией заявки на вступление в Евросоюз", - сказал Шойгу в интервью "Комсомольской правде".
По его словам, Россия внимательно отслеживала действия руководства Молдавии.
"Не раз говорили, что выход республики из СНГ приведет к разрушению экономических связей как с Россией, так и с другими странами Содружества, то есть произойдет потеря рынка, который был нацелен на Восток. Не будет беспошлинной торговли в странах, которым молдавская продукция была знакома и где она была востребована", - добавил Шойгу.
Хрестоматийным примером стали молдавские яблоки, отметил он.
"После фактической потери емкого российского рынка, который потреблял практически 90% их экспорта из республики, продукция местных садоводов идет на переработку практически за бесценок", - сказал секретарь Совбеза РФ.
Шойгу добавил, что после выхода Молдавии из СНГ не сможет закупать сырье из стран Содружества по приемлемым ценам.
"Дефицит топлива и рост цен на молдавских заправках наглядно демонстрируют последствия отказа Кишинева от конструктивного взаимодействия в рамках СНГ и способен добить и так не слишком устойчивую экономику и привести к обнищанию населения. Впрочем, интересы простых граждан, как уже было многократно доказано, не являются для молдавских властей приоритетом", - подытожил Шойгу.
Кишинев - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2026
Молдавия уведомила секретариат СНГ о своем выходе из Содружества
15 апреля, 14:04
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаМОЛДАВИЯРФКишиневСергей ШойгуСНГЕСКомсомольская правда
 
 
