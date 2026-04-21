https://1prime.ru/20260421/shoygu-869336267.html

Шойгу рассказал о последствиях выхода Молдавии из СНГ

Молдавия, выйдя из СНГ, разрушит свои экономические связи с другими странами Содружества, а также потеряет рынок, нацеленный на Восток, заявил секретарь Совета... | 21.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-21T19:02+0300

экономика

россия

мировая экономика

молдавия

рф

кишинев

сергей шойгу

снг

ес

комсомольская правда

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1c/855347671_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_2b92da51e1361f69c273db8e7b5bd7dd.jpg

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Молдавия, выйдя из СНГ, разрушит свои экономические связи с другими странами Содружества, а также потеряет рынок, нацеленный на Восток, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Для нас этот сюжет не является какой-то сенсацией. Такой процесс был запущен (президентом Молдавии Майей - ред.) Санду фактически с 2021 года и начал практически реализовываться с марта 2022 года после подачи Молдавией заявки на вступление в Евросоюз", - сказал Шойгу в интервью "Комсомольской правде". По его словам, Россия внимательно отслеживала действия руководства Молдавии. "Не раз говорили, что выход республики из СНГ приведет к разрушению экономических связей как с Россией, так и с другими странами Содружества, то есть произойдет потеря рынка, который был нацелен на Восток. Не будет беспошлинной торговли в странах, которым молдавская продукция была знакома и где она была востребована", - добавил Шойгу. Хрестоматийным примером стали молдавские яблоки, отметил он. "После фактической потери емкого российского рынка, который потреблял практически 90% их экспорта из республики, продукция местных садоводов идет на переработку практически за бесценок", - сказал секретарь Совбеза РФ. Шойгу добавил, что после выхода Молдавии из СНГ не сможет закупать сырье из стран Содружества по приемлемым ценам. "Дефицит топлива и рост цен на молдавских заправках наглядно демонстрируют последствия отказа Кишинева от конструктивного взаимодействия в рамках СНГ и способен добить и так не слишком устойчивую экономику и привести к обнищанию населения. Впрочем, интересы простых граждан, как уже было многократно доказано, не являются для молдавских властей приоритетом", - подытожил Шойгу.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

