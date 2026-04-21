США продлили ослабление санкций против российской нефти, пишут СМИ

США продлили ослабление санкций против российской нефти по запросу стран-партнеров, сообщает Politico со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. | 21.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-21T16:57+0300

ВАШИНГТОН, 21 апр - ПРАЙМ. США продлили ослабление санкций против российской нефти по запросу стран-партнеров, сообщает Politico со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Министерство финансов США в субботу сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая. "Решение (о продлении ослабления санкций - ред.) стало ответом на запрос стран-партнеров", - пишет издание. При этом, как отмечает Politico, источник не назвал конкретные страны, запросившие такое продление.

