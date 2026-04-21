СМИ: Киев планирует возобновить перекачку нефти через "Дружбу" в среду
Украина планирует возобновить перекачку нефти через нефтепровод "Дружба" днем в среду, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источник в отрасли. | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T22:43+0300
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Украина планирует возобновить перекачку нефти через нефтепровод "Дружба" днем в среду, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источник в отрасли. "Начало перекачки нефти запланировано на завтра (среда - ред.) в обед", - приводит агентство слова источника. Собеседник агентства добавил, что венгерская нефтяная компания MOL уже подала заявку на первые объемы нефти, которые в равных пропорциях направятся в Венгрию и Словакию. Поставки нефти по южной ветке "Дружбы" в Словакию и Венгрию через территорию Украины приостановлены с конца января. Киев объяснял это повреждением трубопровода. Между тем власти Венгрии и Словакии заявляли, что не верят в эту версию и считают остановку поставок нефти политическим решением. В частности, премьер Венгрии Виктор Орбан говорил, что Киев устроил Будапешту "нефтяную блокаду" на фоне энергокризиса в Европе с согласия Брюсселя, чтобы вызвать резкий рост цен на топливо и недовольство населения властями перед выборами. Орбан ожидал открытия Украиной "Дружбы" сразу после выборов.
Reuters: Украина планирует возобновить перекачку нефти через нефтепровод "Дружба" в среду