СМИ: Киев планирует возобновить перекачку нефти через "Дружбу" в среду - 21.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260421/smi-869343825.html
СМИ: Киев планирует возобновить перекачку нефти через "Дружбу" в среду
СМИ: Киев планирует возобновить перекачку нефти через "Дружбу" в среду - 21.04.2026, ПРАЙМ
СМИ: Киев планирует возобновить перекачку нефти через "Дружбу" в среду
Украина планирует возобновить перекачку нефти через нефтепровод "Дружба" днем в среду, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источник в отрасли. | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T22:43+0300
2026-04-21T22:43+0300
энергетика
нефть
венгрия
украина
словакия
виктор орбан
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2adc0624504edd3d0daa9c2e6c7a3d7f.jpg
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Украина планирует возобновить перекачку нефти через нефтепровод "Дружба" днем в среду, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источник в отрасли. "Начало перекачки нефти запланировано на завтра (среда - ред.) в обед", - приводит агентство слова источника. Собеседник агентства добавил, что венгерская нефтяная компания ‌MOL уже подала заявку на первые объемы нефти, которые в равных пропорциях направятся в Венгрию и Словакию. Поставки нефти по южной ветке "Дружбы" в Словакию и Венгрию через территорию Украины приостановлены с конца января. Киев объяснял это повреждением трубопровода. Между тем власти Венгрии и Словакии заявляли, что не верят в эту версию и считают остановку поставок нефти политическим решением. В частности, премьер Венгрии Виктор Орбан говорил, что Киев устроил Будапешту "нефтяную блокаду" на фоне энергокризиса в Европе с согласия Брюсселя, чтобы вызвать резкий рост цен на топливо и недовольство населения властями перед выборами. Орбан ожидал открытия Украиной "Дружбы" сразу после выборов.
https://1prime.ru/20260421/ukraina-869323179.html
венгрия
украина
словакия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_332:0:3000:2001_1920x0_80_0_0_31793b539628f142010334b35b2479df.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, венгрия, украина, словакия, виктор орбан
Энергетика, Нефть, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, Виктор Орбан
22:43 21.04.2026
 
СМИ: Киев планирует возобновить перекачку нефти через "Дружбу" в среду

Reuters: Украина планирует возобновить перекачку нефти через нефтепровод "Дружба" в среду

© Фото : Public Domain/President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Украина планирует возобновить перекачку нефти через нефтепровод "Дружба" днем в среду, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на источник в отрасли.
"Начало перекачки нефти запланировано на завтра (среда - ред.) в обед", - приводит агентство слова источника.
Собеседник агентства добавил, что венгерская нефтяная компания ‌MOL уже подала заявку на первые объемы нефти, которые в равных пропорциях направятся в Венгрию и Словакию.
Поставки нефти по южной ветке "Дружбы" в Словакию и Венгрию через территорию Украины приостановлены с конца января. Киев объяснял это повреждением трубопровода. Между тем власти Венгрии и Словакии заявляли, что не верят в эту версию и считают остановку поставок нефти политическим решением.
В частности, премьер Венгрии Виктор Орбан говорил, что Киев устроил Будапешту "нефтяную блокаду" на фоне энергокризиса в Европе с согласия Брюсселя, чтобы вызвать резкий рост цен на топливо и недовольство населения властями перед выборами. Орбан ожидал открытия Украиной "Дружбы" сразу после выборов.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
Новое заявление Зеленского вызвало изумление на Украине
11:37
 
ЭнергетикаНефтьВЕНГРИЯУКРАИНАСЛОВАКИЯВиктор Орбан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала