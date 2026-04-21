"Наиболее вероятный сценарий ": что будет со ставкой в апреле
2026-04-21T07:07+0300
МОСКВА, 21 апр — Прайм, Светлана Медведева. Двадцать четвертого апреля состоится заседание ЦБ по ключевой ставке. Эксперты убеждены: паузы в снижении не последует, но и резких действий тоже. Как это повлияет на рубль, кредиты и вклады — в материале Прайм.Текущая ситуацияВ марте Центробанк убавил 50 базисных пунктов — до 15%. И предупредил: дальнейшее зависит от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.Инфляционные ожидания сейчас — 12,9%, в марте было 13,4%. Снизились, но все равно высокие.Недельная инфляция с 7 по 13 апреля нулевая. Годовая, по данным Минэкономразвития, — 5,86%.Банк России надеется, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики в этом году годовая инфляция уменьшится до 4,5–5,5%. Устойчивая сложится вблизи четырех процентов уже во втором полугодии.Широкий или сдержанныйНаиболее вероятный сценарий — аккуратное снижение ставки на 50 базисных пунктов, до 14,5%, считает СЕО европейского брокера Mind Money (ex "Церих") Юлия Хандошко.На недавнем совещании по экономическим вопросам президент России обратил внимание на то, что реальные показатели находятся ниже прогнозов ЦБ и правительства, напомнила она.За январь-февраль ВВП сократился на 1,8%. Это говорит в пользу снижения ставки."Шаг будет сдержанным из-за проинфляционных рисков", — объясняет старший аналитик управляющей компании "Первая" Наталья Ващелюк.Стандартными факторами останутся риски усиления дефицита кадров на рынке труда и неопределенность по поводу бюджетной политики.Дополнительный и очень существенный риск — конфликт на Ближнем Востоке."Возможен рост глобальной инфляции и издержек, что скажется и на России. При этом достаточно сложно оценить вероятность реализации этих рисков и масштаб последствий. Поэтому Банк России, вероятно, предпочтет сохранить пространство для реагирования на вероятные шоки, выбрав осторожный шаг: 50 базисных пунктов", — рассуждает эксперт.Влияние на рубльВ краткосрочной перспективе мало что изменится, считает Хандошко."Для рубля в настоящее время более значимы высокие цены на нефть и приток валютной выручки экспортеров", — соглашается Ващелюк.По ее оценке, до конца апреля, вероятно, сохранится тенденция к укреплению из-за продажи валюты в связи с подготовкой к налоговому периоду.Вклады и кредитыДаже небольшие шаги по ключевой ставке транслируются в уменьшение процентов по кредитам и вкладам."Сейчас при желании можно воспользоваться возможностью и зафиксировать более высокие рублевые ставки, пока они не снизились, — открыть вклад", — говорит Ващелюк.При формировании сбережений эксперт советует придерживаться диверсифицированного подхода."Поэтому также стоит рассмотреть вопрос об инвестициях в облигации с фиксированным купоном — напрямую или через соответствующие фонды", — отмечает аналитик.Умеренные закупки валюты в периоды локального укрепления рубля также уместны, особенно в преддверии отпусков.Ващелюк отмечает: если во внутренних и внешних условиях не произойдет значимых изменений, к концу 2026-го ключевая ставка опустится до 12%. Вероятно, неопределенность сохранится, и ЦБ продолжит действовать осторожно, совершая шаг по 0,5 процентного пункта.
