"С Трампом что-то не так": в США сообщили о странных вещах в Белом доме - 21.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260421/tramp-869317273.html
"С Трампом что-то не так": в США сообщили о странных вещах в Белом доме
2026-04-21T07:34+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859496350_0:49:3150:1821_1920x0_80_0_0_c69cb3b70ee5281f9669b49de4156d5d.jpg
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил на YouTube-канале Judging Freedom, что военные отвергли идею Трампа о ядерной атаке на Иран."Один из докладов с совещания в Белом доме гласит, что Трамп хотел применить ядерное оружие. Генерал Дэн Кейн (председатель Объединенного комитета начальников штабов. — Прим. ред.) встал и сказал: "Нет". &lt;…&gt; Так что в Вашингтоне происходят очень, очень странные вещи", — признался эксперт.Джонсон подчеркнул, что такая непредсказуемая позиция американского президента только усложняет перспективы мирного разрешения конфликта на Ближнем Востоке."Знаете, с Трампом что-то не так. &lt;…&gt; Он утверждал, что Иран согласился, будет мир, сделка близка. Все это было манипуляцией на фондовом и товарном рынках. Но ничего из этого не было правдой", — заключил Джонсон.28 февраля США и Израиль начали атаки на иранские объекты, что привело к гибели более 3 тысяч человек. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о временном прекращении огня продолжительностью две недели. Последующие переговоры, состоявшиеся в Исламабаде, успеха не имели. О возобновлении военных действий не сообщалось, но США начали блокировку иранских портов.В ответ на это, в субботу иранские ВВС перекрыли Ормузский пролив в ответ на морскую блокаду со стороны Вашингтона.
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: армия США отвергла идею Трампа о ядерном ударе по Ирану

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
Военнослужащий Корпуса Стражей Исламской революции в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала