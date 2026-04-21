"С Трампом что-то не так": в США сообщили о странных вещах в Белом доме

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил на YouTube-канале Judging Freedom, что военные отвергли идею Трампа о ядерной атаке на Иран. | 21.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-21T07:34+0300

МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил на YouTube-канале Judging Freedom, что военные отвергли идею Трампа о ядерной атаке на Иран."Один из докладов с совещания в Белом доме гласит, что Трамп хотел применить ядерное оружие. Генерал Дэн Кейн (председатель Объединенного комитета начальников штабов. — Прим. ред.) встал и сказал: "Нет". <…> Так что в Вашингтоне происходят очень, очень странные вещи", — признался эксперт.Джонсон подчеркнул, что такая непредсказуемая позиция американского президента только усложняет перспективы мирного разрешения конфликта на Ближнем Востоке."Знаете, с Трампом что-то не так. <…> Он утверждал, что Иран согласился, будет мир, сделка близка. Все это было манипуляцией на фондовом и товарном рынках. Но ничего из этого не было правдой", — заключил Джонсон.28 февраля США и Израиль начали атаки на иранские объекты, что привело к гибели более 3 тысяч человек. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о временном прекращении огня продолжительностью две недели. Последующие переговоры, состоявшиеся в Исламабаде, успеха не имели. О возобновлении военных действий не сообщалось, но США начали блокировку иранских портов.В ответ на это, в субботу иранские ВВС перекрыли Ормузский пролив в ответ на морскую блокаду со стороны Вашингтона.

