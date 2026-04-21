Трамп заявил, что ожидал более сильного роста цен на нефть из-за Ирана
2026-04-21T17:23+0300
ВАШИНГТОН, 21 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что ожидал более сильного роста цен на нефть из-за конфликта с Ираном. "Я думал, что цены окажутся выше, и я рад сказать, что этого не произошло", - отметил Трамп в интервью телеканалу CNBC. Американский лидер также признал, что ожидал более серьезного падения рынка акций. "Я думал, они упадут на 20% или на очень серьезную величину", - добавил он. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
https://1prime.ru/20260421/tramp-869317273.html
