Трамп заявил, что ожидал более сильного роста цен на нефть из-за Ирана - 21.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260421/tramp-869332785.html
Трамп заявил, что ожидал более сильного роста цен на нефть из-за Ирана
ВАШИНГТОН, 21 апр – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что ожидал более сильного роста цен на нефть из-за конфликта с Ираном.
"Я думал, что цены окажутся выше, и я рад сказать, что этого не произошло", - отметил Трамп в интервью телеканалу CNBC.
Американский лидер также признал, что ожидал более серьезного падения рынка акций. "Я думал, они упадут на 20% или на очень серьезную величину", - добавил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
