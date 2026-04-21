Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума разрешила консервировать печень трески на судах в Северном бассейне - 21.04.2026, ПРАЙМ
Госдума разрешила консервировать печень трески на судах в Северном бассейне
Госдума разрешила консервировать печень трески на судах в Северном бассейне - 21.04.2026, ПРАЙМ
Госдума разрешила консервировать печень трески на судах в Северном бассейне
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий до 2030 года производить консервы из печени трески на рыбопромысловых судах в Северном... | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T15:42+0300
2026-04-21T15:42+0300
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий до 2030 года производить консервы из печени трески на рыбопромысловых судах в Северном рыбохозяйственном бассейне. Документ разработан в целях рационального использования водных биоресурсов, добытых (выловленных) в ходе прибрежного рыболовства. Он позволяет юрлицам и ИП до 1 января 2030 года производить консервы из печени трески на судах рыбопромыслового флота при прибрежном рыболовстве в морских водах и районах действия международных договоров в границах Северного рыбохозяйственного бассейна. Речь идет о судах, оборудованных для производства такой продукции в соответствии с требованиями технического регламента ЕАЭС "О безопасности рыбы и рыбной продукции". Закон также разрешает этим юрлицам и ИП транспортировать, хранить и выгружать на территории РФ консервы из печени трески, произведенные на таких судах. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Необходимость изготавливать консервы из печени трески непосредственно на рыбопромысловых судах разработчики объясняют двумя основными причинами: во-первых, существенным снижением запасов трески, во-вторых, очень коротким сроком годности печени трески. Так, общий допустимый улов трески с 2022 по 2024 год снижался ежегодно на 20%, а в 2025 году это снижение составило 25% по сравнению с предыдущим годом. При этом срок годности печени трески составляет не более шести суток, в связи с чем рыбаки не успевают доставлять ее на берег в свежем и охлажденном виде. В настоящее время прибрежный флот Северного рыбохозяйственного бассейна насчитывает пять среднетоннажных судов. Он обеспечивает вылов более 60% трески в ходе прибрежного рыболовства. При этом перерабатывающие мощности этих судов позволяют производить до 720 тысяч "условных банок консервов в море", отмечается в пояснительной записке. А при дооборудовании иных прибрежных судов малым консервным производством и введении новых прибрежных судов-свежевиков взамен старых объем производства может быть увеличен до 2 миллионов условных банок консервов из печени трески, сказано там же.
бизнес, россия, рф, госдума, еаэс
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Госдума, ЕАЭС
15:42 21.04.2026
 
Госдума разрешила консервировать печень трески на судах в Северном бассейне

Госдума разрешила до 2030 года консервировать печень трески на судах в Северном бассейне

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий до 2030 года производить консервы из печени трески на рыбопромысловых судах в Северном рыбохозяйственном бассейне.
Документ разработан в целях рационального использования водных биоресурсов, добытых (выловленных) в ходе прибрежного рыболовства. Он позволяет юрлицам и ИП до 1 января 2030 года производить консервы из печени трески на судах рыбопромыслового флота при прибрежном рыболовстве в морских водах и районах действия международных договоров в границах Северного рыбохозяйственного бассейна.
Речь идет о судах, оборудованных для производства такой продукции в соответствии с требованиями технического регламента ЕАЭС "О безопасности рыбы и рыбной продукции". Закон также разрешает этим юрлицам и ИП транспортировать, хранить и выгружать на территории РФ консервы из печени трески, произведенные на таких судах.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Необходимость изготавливать консервы из печени трески непосредственно на рыбопромысловых судах разработчики объясняют двумя основными причинами: во-первых, существенным снижением запасов трески, во-вторых, очень коротким сроком годности печени трески.
Так, общий допустимый улов трески с 2022 по 2024 год снижался ежегодно на 20%, а в 2025 году это снижение составило 25% по сравнению с предыдущим годом. При этом срок годности печени трески составляет не более шести суток, в связи с чем рыбаки не успевают доставлять ее на берег в свежем и охлажденном виде.
В настоящее время прибрежный флот Северного рыбохозяйственного бассейна насчитывает пять среднетоннажных судов. Он обеспечивает вылов более 60% трески в ходе прибрежного рыболовства. При этом перерабатывающие мощности этих судов позволяют производить до 720 тысяч "условных банок консервов в море", отмечается в пояснительной записке.
А при дооборудовании иных прибрежных судов малым консервным производством и введении новых прибрежных судов-свежевиков взамен старых объем производства может быть увеличен до 2 миллионов условных банок консервов из печени трески, сказано там же.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
