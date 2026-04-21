В Турции оценили влияние укрепления рубля на турпоток россиян
Укрепление рубля в краткосрочной перспективе повысит покупательную способность российских туристов и поддержит бронирование туров в Турцию, такое мнение в... | 21.04.2026, ПРАЙМ
АНТАЛЬЯ, 21 апр - ПРАЙМ. Укрепление рубля в краткосрочной перспективе повысит покупательную способность российских туристов и поддержит бронирование туров в Турцию, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил представитель отрасли, владелец отеля в Анталье Мехмет Уста Бильгинер.
Укрепление рубля в этом году связано с несколькими факторами: высокой ключевой ставкой ЦБ, взлетом цен на нефть, отсутствием Минфина на валютном рынке в рамках бюджетного правила, значительным притоком валютной выручки со стороны экспортеров, а также переносом обсуждения очередного пакета санкций ЕС, рассказал ранее агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
"Курс российской валюты очень важен, но решение о поездке определяется совокупностью факторов - стоимостью пакета, ценой авиаперелета, удобством визового режима, ощущением безопасности и ценами на альтернативные направления", - отметил он.
По его словам, в 2026 году ожидается устойчивый, но контролируемый спрос со стороны россиян. "Сильные стороны Турции - это узнаваемость направления, безвизовый режим, высокий уровень гостиничного сервиса и развитая сеть туроператоров", - сказал собеседник агентства.
В то же время он указал и на возможные риски. "Конкуренция с другими направлениями, ограниченная пропускная способность авиаперевозок, рост затрат, состояние российской экономики и геополитические факторы остаются ключевыми переменными", - подчеркнул Бильгинер.
Ранее в интервью РИА Новости заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын сообщил, что турецкая сторона ожидает прибытия от 4,5 миллионов до 6 миллионов российских туристов в 2026 году, но точные прогнозы невозможны из-за конфликтной ситуации на Ближнем Востоке.
Турция, как сообщала ранее глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, будет направлением номер один в выездном организованном туризме среди россиян.
Владелец отеля в Анталье Бильгинер: укрепление рубля поддержит бронирование туров в Турцию
