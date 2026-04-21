Паромное сообщение планируют наладить между Владивостоком и Большим Камнем
2026-04-21T03:40+0300
ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – ПРАЙМ. Паромное сообщение планируется наладить между Владивостоком и Большим Камнем, где расположена судоверфь "Звезда", судостроительный комплекс (ССК) поможет в строительстве пирса для прибрежных сообщений, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
"ССК "Звезда" как градообразующее предприятие Большого Камня поможет в строительстве пирса для прибрежных сообщений. Тему паромного сообщения обсудили вместе с главой города Романом Деменевым и генеральным директором АО "Дальневосточный Центр судостроения и судоремонта" Геннадием Букаевым. Геннадий Иванович поддержал инициативу организации паромного сообщение с Владивостоком",- написал Кожемяко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что правительство региона также посодействует решению этого важнейшего для жителей Большого Камня вопроса.
Верфь "Звезда" создается в городе Большой Камень Приморского края по поручению президента РФ Владимира Путина, оператором проекта является НК "Роснефть". Верфь предназначена для выпуска крупнотоннажных судов, судов ледового класса, специальных судов и других видов морской техники водоизмещением до 350 тысяч тонн. В портфеле заказов "Звезды" - около 60 судов, в активной стадии строительства - свыше 20 судов.
