Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Паромное сообщение планируют наладить между Владивостоком и Большим Камнем
Паромное сообщение планируют наладить между Владивостоком и Большим Камнем
Паромное сообщение планируют наладить между Владивостоком и Большим Камнем - 21.04.2026, ПРАЙМ
Паромное сообщение планируют наладить между Владивостоком и Большим Камнем
Паромное сообщение планируется наладить между Владивостоком и Большим Камнем, где расположена судоверфь "Звезда", судостроительный комплекс (ССК) поможет в... | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T03:40+0300
2026-04-21T03:40+0300
бизнес
россия
экономика
владивосток
приморье
приморский край
олег кожемяко
владимир путин
сск "звезда"
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869315203.jpg?1776732006
ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – ПРАЙМ. Паромное сообщение планируется наладить между Владивостоком и Большим Камнем, где расположена судоверфь "Звезда", судостроительный комплекс (ССК) поможет в строительстве пирса для прибрежных сообщений, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. "ССК "Звезда" как градообразующее предприятие Большого Камня поможет в строительстве пирса для прибрежных сообщений. Тему паромного сообщения обсудили вместе с главой города Романом Деменевым и генеральным директором АО "Дальневосточный Центр судостроения и судоремонта" Геннадием Букаевым. Геннадий Иванович поддержал инициативу организации паромного сообщение с Владивостоком",- написал Кожемяко в своем Telegram-канале. Он отметил, что правительство региона также посодействует решению этого важнейшего для жителей Большого Камня вопроса. Верфь "Звезда" создается в городе Большой Камень Приморского края по поручению президента РФ Владимира Путина, оператором проекта является НК "Роснефть". Верфь предназначена для выпуска крупнотоннажных судов, судов ледового класса, специальных судов и других видов морской техники водоизмещением до 350 тысяч тонн. В портфеле заказов "Звезды" - около 60 судов, в активной стадии строительства - свыше 20 судов.
владивосток
приморье
приморский край
ПРАЙМ
бизнес, россия, владивосток, приморье, приморский край, олег кожемяко, владимир путин, сск "звезда", роснефть
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Владивосток, Приморье, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Олег Кожемяко, Владимир Путин, ССК "Звезда", Роснефть
03:40 21.04.2026
 
Паромное сообщение планируют наладить между Владивостоком и Большим Камнем

Кожемяко: паромное сообщение планируется наладить между Владивостоком и Большим Камнем

ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – ПРАЙМ. Паромное сообщение планируется наладить между Владивостоком и Большим Камнем, где расположена судоверфь "Звезда", судостроительный комплекс (ССК) поможет в строительстве пирса для прибрежных сообщений, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
"ССК "Звезда" как градообразующее предприятие Большого Камня поможет в строительстве пирса для прибрежных сообщений. Тему паромного сообщения обсудили вместе с главой города Романом Деменевым и генеральным директором АО "Дальневосточный Центр судостроения и судоремонта" Геннадием Букаевым. Геннадий Иванович поддержал инициативу организации паромного сообщение с Владивостоком",- написал Кожемяко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что правительство региона также посодействует решению этого важнейшего для жителей Большого Камня вопроса.
Верфь "Звезда" создается в городе Большой Камень Приморского края по поручению президента РФ Владимира Путина, оператором проекта является НК "Роснефть". Верфь предназначена для выпуска крупнотоннажных судов, судов ледового класса, специальных судов и других видов морской техники водоизмещением до 350 тысяч тонн. В портфеле заказов "Звезды" - около 60 судов, в активной стадии строительства - свыше 20 судов.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯВладивостокПриморьеПРИМОРСКИЙ КРАЙОлег КожемякоВладимир ПутинССК "Звезда"Роснефть
 
 
