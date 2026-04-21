ЦБ продал на внутреннем рынке юани на 4,6 миллиардов рублей
ЦБ продал на внутреннем рынке юани на 4,6 миллиардов рублей - 21.04.2026, ПРАЙМ
ЦБ продал на внутреннем рынке юани на 4,6 миллиардов рублей
Объем продажи юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 20 апреля составил 4,6 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
2026-04-21T10:59+0300
2026-04-21T10:59+0300
2026-04-21T10:59+0300
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Объем продажи юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 20 апреля составил 4,6 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. Минфин в начале марта приостановил операции с валютой и золотом на внутреннем рынке в связи с планируемыми изменениями базовой цены на нефть в бюджетном правиле и не будет проводить их вплоть до 1 июля. При возобновлении операций объем отложенных покупок или продаж за этот период будет уточнен с учетом новой базовой цены на нефть. В свою очередь Банк России в конце декабря анонсировал, что в первом полугодии 2026 года будет добавлять к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 4,62 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы госбюджета от нефти и газа. При этом власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает Центробанк.
финансы, рынок, банки, минфин, фнб
Китайский юань, Финансы, Рынок, Банки, Минфин, ФНБ
ЦБ продал на внутреннем рынке юани на 4,6 миллиардов рублей
ЦБ с расчетами 20 апреля продал на внутреннем рынке юани на 4,6 миллиарда рублей
МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Объем продажи юаней Банком России на внутреннем рынке с расчетами 20 апреля составил 4,6 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
Курс юаня на Московской бирже снижается до 10,96 рубля Минфин
в начале марта приостановил операции с валютой и золотом на внутреннем рынке в связи с планируемыми изменениями базовой цены на нефть в бюджетном правиле и не будет проводить их вплоть до 1 июля. При возобновлении операций объем отложенных покупок или продаж за этот период будет уточнен с учетом новой базовой цены на нефть.
В свою очередь Банк России в конце декабря анонсировал, что в первом полугодии 2026 года будет добавлять к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 4,62 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы госбюджета от нефти и газа. При этом власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ
министерство, наоборот, продает юани и золото.
Операции на рынке в интересах Минфина совершает Центробанк.
