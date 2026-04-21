Курс юаня на Мосбирже продолжает падать вторую сессию подряд

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник продолжает падать вторую сессию подряд, закрепляясь ниже ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 18.02 мск снижался на 6 копеек (-0,6%), до 10,94 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,89-11,02 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 74,68 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 74,60 рубля. Рубль на подъеме Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю во вторник продолжает тренд на снижение, закрепляясь ниже психологического уровня 11 рублей за юань. "Поддержку курсу рубля продолжает оказывать налоговый фактор. С приближением пика фискальных платежей экспортеров (27 и 28 апреля) для этих целей все больше компаний продает иностранную валюту, что временно увеличивает ее предложение", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,27% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,55% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 18.04 мск росла на 1,4%, до 96,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 98,2 пункта. Прогнозы По оценкам Виктора Григорьева из банка "Санкт-Петербург", в моменте на стороне российского рубля может играть и отсутствие дальнейшей информации по срокам возобновления операций с валютой по бюджетному правилу. "В целом для курса пока сохранит свою актуальность диапазон в 10,90-11,10 рубля за юань", - добавляет он. После пробоя юанем поддержки в виде предыдущего двухмесячного минимума 10,96 рубля, ускорения снижения пока не произошло, замечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Это обнадеживающий сигнал, который может свидетельствовать, что сегодняшний минимум 10,89 рубля по меньшей мере на краткосрочном горизонте способен выступить отправной точкой для развития коррекционного отскока юаня вверх", - резюмирует он.
