Курс юаня на Мосбирже продолжает падать вторую сессию подряд - 21.04.2026, ПРАЙМ
Китайский юань
Курс юаня на Мосбирже продолжает падать вторую сессию подряд
2026-04-21T19:25+0300
китайский юань
рынок
торги
сша
дмитрий бабин
"бкс мир инвестиций"
мнения аналитиков
Китайский юань, Рынок, Торги, США, Дмитрий Бабин, "БКС Мир инвестиций", Мнения аналитиков
19:25 21.04.2026
 
Курс юаня на Мосбирже продолжает падать вторую сессию подряд

Курс юаня на Мосбирже снижается второй день подряд, закрепляясь ниже 11 рублей

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник продолжает падать вторую сессию подряд, закрепляясь ниже ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 18.02 мск снижался на 6 копеек (-0,6%), до 10,94 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,89-11,02 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 74,68 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 74,60 рубля.

Рубль на подъеме

Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю во вторник продолжает тренд на снижение, закрепляясь ниже психологического уровня 11 рублей за юань.
"Поддержку курсу рубля продолжает оказывать налоговый фактор. С приближением пика фискальных платежей экспортеров (27 и 28 апреля) для этих целей все больше компаний продает иностранную валюту, что временно увеличивает ее предложение", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,27% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,55% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 18.04 мск росла на 1,4%, до 96,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 98,2 пункта.

Прогнозы

По оценкам Виктора Григорьева из банка "Санкт-Петербург", в моменте на стороне российского рубля может играть и отсутствие дальнейшей информации по срокам возобновления операций с валютой по бюджетному правилу. "В целом для курса пока сохранит свою актуальность диапазон в 10,90-11,10 рубля за юань", - добавляет он.
После пробоя юанем поддержки в виде предыдущего двухмесячного минимума 10,96 рубля, ускорения снижения пока не произошло, замечает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Это обнадеживающий сигнал, который может свидетельствовать, что сегодняшний минимум 10,89 рубля по меньшей мере на краткосрочном горизонте способен выступить отправной точкой для развития коррекционного отскока юаня вверх", - резюмирует он.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

