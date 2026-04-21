https://1prime.ru/20260421/zelenskiy-869320638.html

"Это неуважение". Зеленский сделал хамское заявление об Уиткоффе и Кушнере

2026-04-21T09:24+0300

спецоперация на украине

сша

владимир зеленский

москва

стив уиткофф

джаред кушнер

киев

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865141876_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_2e32eb84a2774a99f1525342d284cf97.jpg

МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский жестко высказался о спецпосланнике президента США Стиве Уиткоффе и зяте главы Белого Дома Дональда Трампа Джареде Кушнере из-за их визита в Москву, но не в Киев."Это неуважение — поехать в Москву, но не приехать в Киев", — приводит его слова издание "Страна.ua".При этом Зеленский призвал не делать сенсацию из ранее анонсированного, но пока не состоявшегося визита Уиткоффа и Кушнера в Киев."Это нужно не нам, а им", — добавил глава киевского режима.При этом издание Politico писало, что президент США Дональд Трамп уверен, что его зять Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф могут добиться чего угодно в переговорах по Украине.Также глава Белого дома жаловался на нежелание главы киевского режима идти на компромиссы ради урегулирования конфликта. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.

https://1prime.ru/20260419/ukraina-869268551.html

https://1prime.ru/20260412/ukraina-869094706.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

