"Это неуважение". Зеленский сделал хамское заявление об Уиткоффе и Кушнере - 21.04.2026, ПРАЙМ
"Это неуважение". Зеленский сделал хамское заявление об Уиткоффе и Кушнере
2026-04-21T09:24+0300
09:24 21.04.2026
 
Зеленский назвал визит Уиткоффа в Москву, но не в Киев, неуважением

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский жестко высказался о спецпосланнике президента США Стиве Уиткоффе и зяте главы Белого Дома Дональда Трампа Джареде Кушнере из-за их визита в Москву, но не в Киев.

"Это неуважение — поехать в Москву, но не приехать в Киев", — приводит его слова издание "Страна.ua".
При этом Зеленский призвал не делать сенсацию из ранее анонсированного, но пока не состоявшегося визита Уиткоффа и Кушнера в Киев.

"Это нужно не нам, а им", — добавил глава киевского режима.

При этом издание Politico писало, что президент США Дональд Трамп уверен, что его зять Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф могут добиться чего угодно в переговорах по Украине.

Также глава Белого дома жаловался на нежелание главы киевского режима идти на компромиссы ради урегулирования конфликта. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
