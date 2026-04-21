"Это неуважение". Зеленский сделал хамское заявление об Уиткоффе и Кушнере
2026-04-21T09:24+0300
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский жестко высказался о спецпосланнике президента США Стиве Уиткоффе и зяте главы Белого Дома Дональда Трампа Джареде Кушнере из-за их визита в Москву, но не в Киев."Это неуважение — поехать в Москву, но не приехать в Киев", — приводит его слова издание "Страна.ua".При этом Зеленский призвал не делать сенсацию из ранее анонсированного, но пока не состоявшегося визита Уиткоффа и Кушнера в Киев."Это нужно не нам, а им", — добавил глава киевского режима.При этом издание Politico писало, что президент США Дональд Трамп уверен, что его зять Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф могут добиться чего угодно в переговорах по Украине.Также глава Белого дома жаловался на нежелание главы киевского режима идти на компромиссы ради урегулирования конфликта. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Зеленский назвал визит Уиткоффа в Москву, но не в Киев, неуважением
