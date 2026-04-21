Зеленский сделал громкое заявление о Трампе и Донбассе - 21.04.2026, ПРАЙМ

Владимир Зеленский усомнился в том, что глвва США Дональд Трамп может быть гарантом мира и оценил возможность вывода украинских войск с Донбасса.

МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский усомнился в том, что глвва США Дональд Трамп может быть гарантом мира и оценил возможность вывода украинских войск с Донбасса."Например, США говорят - президент Трамп. Президент Трамп еще два с половиной года, а что мы будем делать потом?" — цитирует его издание "Страна.ua".Также он вновь отказался выводить войска из ДНР."Они хотят, чтобы мы ушли из Луганской и Донецкой областей. Ну, безусловно, стратегически для нас это проигрыш, стратегически для Вооруженных Сил это проигрыш", — утверждает Зеленский.Минобороны России сообщило о взятии ЛНР под полный контроль 1 апреля.Во вторник начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что российская армия ведет наступления по всем направлениям. В марте - апреле бойцы освободили 34 населенных пункта и полностью завершили освобождение ЛНР.Глава Белого дома Дональд Трамп в марте жаловался на нежелание главы киевского режима идти на компромиссы ради урегулирования конфликта. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.

https://1prime.ru/20260420/merts-869283974.html

https://1prime.ru/20260419/ukraina-869268551.html

