Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский сделал громкое заявление о Трампе и Донбассе - 21.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация на Украине
Зеленский сделал громкое заявление о Трампе и Донбассе
Зеленский сделал громкое заявление о Трампе и Донбассе - 21.04.2026, ПРАЙМ
Зеленский сделал громкое заявление о Трампе и Донбассе
Владимир Зеленский усомнился в том, что глвва США Дональд Трамп может быть гарантом мира и оценил возможность вывода украинских войск с Донбасса.
2026-04-21T09:31+0300
2026-04-21T09:31+0300
спецоперация на украине
сша
минобороны рф
вс рф
владимир зеленский
лнр
дональд трамп
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский усомнился в том, что глвва США Дональд Трамп может быть гарантом мира и оценил возможность вывода украинских войск с Донбасса."Например, США говорят - президент Трамп. Президент Трамп еще два с половиной года, а что мы будем делать потом?" — цитирует его издание "Страна.ua".Также он вновь отказался выводить войска из ДНР."Они хотят, чтобы мы ушли из Луганской и Донецкой областей. Ну, безусловно, стратегически для нас это проигрыш, стратегически для Вооруженных Сил это проигрыш", — утверждает Зеленский.Минобороны России сообщило о взятии ЛНР под полный контроль 1 апреля.Во вторник начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что российская армия ведет наступления по всем направлениям. В марте - апреле бойцы освободили 34 населенных пункта и полностью завершили освобождение ЛНР.Глава Белого дома Дональд Трамп в марте жаловался на нежелание главы киевского режима идти на компромиссы ради урегулирования конфликта. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
сша
лнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, минобороны рф, вс рф, владимир зеленский, лнр, дональд трамп, в мире
Спецоперация на Украине, США, Минобороны РФ, ВС РФ, Владимир Зеленский, ЛНР, Дональд Трамп, В мире
09:31 21.04.2026
 
Зеленский сделал громкое заявление о Трампе и Донбассе

Зеленский усомнился в том, что Трамп может быть гарантом мира на Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский усомнился в том, что глвва США Дональд Трамп может быть гарантом мира и оценил возможность вывода украинских войск с Донбасса.

"Например, США говорят - президент Трамп. Президент Трамп еще два с половиной года, а что мы будем делать потом?" — цитирует его издание "Страна.ua".
Также он вновь отказался выводить войска из ДНР.

"Они хотят, чтобы мы ушли из Луганской и Донецкой областей. Ну, безусловно, стратегически для нас это проигрыш, стратегически для Вооруженных Сил это проигрыш", — утверждает Зеленский.

Минобороны России сообщило о взятии ЛНР под полный контроль 1 апреля.

Во вторник начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что российская армия ведет наступления по всем направлениям. В марте - апреле бойцы освободили 34 населенных пункта и полностью завершили освобождение ЛНР.

Глава Белого дома Дональд Трамп в марте жаловался на нежелание главы киевского режима идти на компромиссы ради урегулирования конфликта. Как подчеркнул американский лидер, с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Спецоперация на УкраинеСШАМинобороны РФВС РФВладимир ЗеленскийЛНРДональд ТрампВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала