Зеленский утверждает, что Украина отремонтировала нефтепровод "Дружба" - 21.04.2026, ПРАЙМ
Зеленский утверждает, что Украина отремонтировала нефтепровод "Дружба"
Энергетика, Нефть, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, Виктор Орбан, Владимир Зеленский
Зеленский: Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба"

МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что Украина выполнила ремонтные работы на нефтепроводе "Дружба".
"Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба"… Специалисты обеспечили базовые условия для возобновления работы системы трубопровода и оборудования", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Поставки нефти по южной ветке "Дружбы" в Словакию и Венгрию через территорию Украины приостановлены с конца января. Киев объяснял это повреждением трубопровода. Между тем власти Венгрии и Словакии заявляли, что не верят в эту версию и считают остановку поставок нефти политическим решением.
В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что Киев устроил Будапешту "нефтяную блокаду" на фоне энергокризиса в Европе с согласия Брюсселя, чтобы вызвать резкий рост цен на топливо и недовольство населения властями перед выборами. Орбан ожидал открытия Украиной "Дружбы" сразу после выборов.
Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля, по их итогам партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опередила партию "Фидес" Орбана.
