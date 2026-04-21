https://1prime.ru/20260421/zelenskiy-869335756.html

Зеленский утверждает, что Украина отремонтировала нефтепровод "Дружба"

2026-04-21T18:07+0300

энергетика

нефть

венгрия

украина

словакия

виктор орбан

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/15/841241546_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6f190d2c9387bc7dad4d59d3d9ae4b32.jpg

МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что Украина выполнила ремонтные работы на нефтепроводе "Дружба". "Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба"… Специалисты обеспечили базовые условия для возобновления работы системы трубопровода и оборудования", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Поставки нефти по южной ветке "Дружбы" в Словакию и Венгрию через территорию Украины приостановлены с конца января. Киев объяснял это повреждением трубопровода. Между тем власти Венгрии и Словакии заявляли, что не верят в эту версию и считают остановку поставок нефти политическим решением. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что Киев устроил Будапешту "нефтяную блокаду" на фоне энергокризиса в Европе с согласия Брюсселя, чтобы вызвать резкий рост цен на топливо и недовольство населения властями перед выборами. Орбан ожидал открытия Украиной "Дружбы" сразу после выборов. Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля, по их итогам партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опередила партию "Фидес" Орбана.

венгрия

украина

словакия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

