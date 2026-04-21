Зеленский утверждает, что Украина отремонтировала нефтепровод "Дружба"
Зеленский утверждает, что Украина отремонтировала нефтепровод "Дружба" - 21.04.2026, ПРАЙМ
Зеленский утверждает, что Украина отремонтировала нефтепровод "Дружба"
Владимир Зеленский утверждает, что Украина выполнила ремонтные работы на нефтепроводе "Дружба". | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T18:07+0300
2026-04-21T18:07+0300
2026-04-21T18:07+0300
МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что Украина выполнила ремонтные работы на нефтепроводе "Дружба". "Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба"… Специалисты обеспечили базовые условия для возобновления работы системы трубопровода и оборудования", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Поставки нефти по южной ветке "Дружбы" в Словакию и Венгрию через территорию Украины приостановлены с конца января. Киев объяснял это повреждением трубопровода. Между тем власти Венгрии и Словакии заявляли, что не верят в эту версию и считают остановку поставок нефти политическим решением. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что Киев устроил Будапешту "нефтяную блокаду" на фоне энергокризиса в Европе с согласия Брюсселя, чтобы вызвать резкий рост цен на топливо и недовольство населения властями перед выборами. Орбан ожидал открытия Украиной "Дружбы" сразу после выборов. Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля, по их итогам партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опередила партию "Фидес" Орбана.
нефть, венгрия, украина, словакия, виктор орбан, владимир зеленский
Энергетика, Нефть, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, Виктор Орбан, Владимир Зеленский
Зеленский утверждает, что Украина отремонтировала нефтепровод "Дружба"
Зеленский: Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба"