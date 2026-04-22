ЕС может пересмотреть позицию по новым месторождениям в Арктике, пишут СМИ

FT: ЕС может пересмотреть позицию по новым месторождениям нефти и газа в Арктике
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Евросоюз может пересмотреть позицию по новым месторождениям нефти и газа в Арктике на фоне топливного кризиса из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает газета Financial Times со ссылкой на несколько источников, знакомых с обсуждениями, и внутренний документ, к которому издание получило доступ.
"ЕС рассматривает возможность отказа от своего противодействия новой добыче нефти и газа в Арктике, стремясь укрепить энергоснабжение в ответ на кризис на Ближнем Востоке", - отмечается в публикации.
Неназванные источники подчеркнули газете, что пока такой отказ находится на "ранней стадии обсуждения". Financial Times напоминает, что пересмотр политики ЕС по Арктике будет подготовлен к осени. В документе, к которому издание получило доступ, указывается, что ЕС не удалось получить от международных партнеров поддержку на мораторий на создание новых месторождений в регионе. Отмечается, что Европейская комиссия хочет рассмотреть все возможные альтернативы своему предложению по Арктике, выдвинутому в 2021 году.
Как добавил изданию один неназванный высокопоставленный чиновник из ЕС, существует вероятность, что Брюссель может смягчить свою позицию по добыче нефти и газа в Арктике.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти там.