ЕС может пересмотреть позицию по новым месторождениям в Арктике, пишут СМИ

ЕС может пересмотреть позицию по новым месторождениям в Арктике, пишут СМИ - 22.04.2026, ПРАЙМ

ЕС может пересмотреть позицию по новым месторождениям в Арктике, пишут СМИ

Евросоюз может пересмотреть позицию по новым месторождениям нефти и газа в Арктике на фоне топливного кризиса из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает газета | 22.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-22T22:30+0300

2026-04-22T22:30+0300

2026-04-22T22:30+0300

арктика

ес

ближний восток

брюссель

нефть

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Евросоюз может пересмотреть позицию по новым месторождениям нефти и газа в Арктике на фоне топливного кризиса из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает газета Financial Times со ссылкой на несколько источников, знакомых с обсуждениями, и внутренний документ, к которому издание получило доступ. Газета отмечает, что с 2021 года блок продвигает введение международного запрета на разработку новых мест добычи нефти и газа в Арктике по экологическим причинам. Теперь ЕС обсуждает отказ от этой идеи. "ЕС рассматривает возможность отказа от своего противодействия новой добыче нефти и газа в Арктике, стремясь укрепить энергоснабжение в ответ на кризис на Ближнем Востоке", - отмечается в публикации. Неназванные источники подчеркнули газете, что пока такой отказ находится на "ранней стадии обсуждения". Financial Times напоминает, что пересмотр политики ЕС по Арктике будет подготовлен к осени. В документе, к которому издание получило доступ, указывается, что ЕС не удалось получить от международных партнеров поддержку на мораторий на создание новых месторождений в регионе. Отмечается, что Европейская комиссия хочет рассмотреть все возможные альтернативы своему предложению по Арктике, выдвинутому в 2021 году. Как добавил изданию один неназванный высокопоставленный чиновник из ЕС, существует вероятность, что Брюссель может смягчить свою позицию по добыче нефти и газа в Арктике. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти там.

арктика

ближний восток

брюссель

арктика, ес, ближний восток, брюссель, нефть