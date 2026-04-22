Швейцарские авиакомпании могут столкнуться с дефицитом топлива, пишут СМИ

2026-04-22T18:41+0300

ЖЕНЕВА, 22 апр - ПРАЙМ. Авиакомпании Швейцарии могут столкнуться с дефицитом авиатоплива на фоне конфликта на Ближнем Востоке, так как имеющиеся в стране резервы ниже нормы, написала газета Blick. "Обязательный запас авиационного топлива в настоящее время составляет 0,4 миллиона кубических метров. По данным федерального управления по снабжению национальной экономики, этого хватит на 72 дня, при этом установленный законом целевой показатель составляет 90 дней", - говорится в сообщении издания. Управление заверило, что поставка нефтепродуктов в Швейцарию гарантирована, а недостаток запасов объяснило падением потребления топлива за время пандемии коронавируса и тем, что их пополнение происходит с задержкой. Вместе с тем, как отметило издание 20Minutes, швейцарские компании уже ощущают давление из-за ситуации в Ормузском проливе: такие авиакомпании, как Edelweiss и Beond, специализирующиеся на элитных путешествиях, уже отменили первые дальнемагистральные рейсы из Цюриха, включая полеты в США, уточнило издание. Эксперты предупреждают, что первыми под удар попадают дальнемагистральные рейсы, требующие обязательной заправки в аэропорту прибытия. В среду Lufthansa Group приняла решение до октября сократить 20 тысяч ближнемагистральных рейсов ради экономии авиационного топлива, цена на которое выросла из-за конфликта на Ближнем Востоке. Lufthansa, куда входят швейцарские Swiss и Edelweiss, заявила, что сможет покрыть 80% потребностей в топливе на этот год и 40% на 2027 год. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

