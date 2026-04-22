Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Швейцарские авиакомпании могут столкнуться с дефицитом топлива, пишут СМИ - 22.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260422/avia-869370311.html
Швейцарские авиакомпании могут столкнуться с дефицитом топлива, пишут СМИ
Швейцарские авиакомпании могут столкнуться с дефицитом топлива, пишут СМИ - 22.04.2026, ПРАЙМ
Швейцарские авиакомпании могут столкнуться с дефицитом топлива, пишут СМИ
Авиакомпании Швейцарии могут столкнуться с дефицитом авиатоплива на фоне конфликта на Ближнем Востоке, так как имеющиеся в стране резервы ниже нормы, написала... | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T18:41+0300
2026-04-22T18:41+0300
нефть
бизнес
сша
швейцария
ближний восток
lufthansa
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861957890_0:29:2811:1610_1920x0_80_0_0_89670b6992bcbb68a9206ca735d21a7d.jpg
ЖЕНЕВА, 22 апр - ПРАЙМ. Авиакомпании Швейцарии могут столкнуться с дефицитом авиатоплива на фоне конфликта на Ближнем Востоке, так как имеющиеся в стране резервы ниже нормы, написала газета Blick. "Обязательный запас авиационного топлива в настоящее время составляет 0,4 миллиона кубических метров. По данным федерального управления по снабжению национальной экономики, этого хватит на 72 дня, при этом установленный законом целевой показатель составляет 90 дней", - говорится в сообщении издания. Управление заверило, что поставка нефтепродуктов в Швейцарию гарантирована, а недостаток запасов объяснило падением потребления топлива за время пандемии коронавируса и тем, что их пополнение происходит с задержкой. Вместе с тем, как отметило издание 20Minutes, швейцарские компании уже ощущают давление из-за ситуации в Ормузском проливе: такие авиакомпании, как Edelweiss и Beond, специализирующиеся на элитных путешествиях, уже отменили первые дальнемагистральные рейсы из Цюриха, включая полеты в США, уточнило издание. Эксперты предупреждают, что первыми под удар попадают дальнемагистральные рейсы, требующие обязательной заправки в аэропорту прибытия. В среду Lufthansa Group приняла решение до октября сократить 20 тысяч ближнемагистральных рейсов ради экономии авиационного топлива, цена на которое выросла из-за конфликта на Ближнем Востоке. Lufthansa, куда входят швейцарские Swiss и Edelweiss, заявила, что сможет покрыть 80% потребностей в топливе на этот год и 40% на 2027 год. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
сша
швейцария
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861957890_150:0:2651:1876_1920x0_80_0_0_617eb4b2af08b8c11e3cbdcfe0888e0a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, бизнес, сша, швейцария, ближний восток, lufthansa
Нефть, Бизнес, США, ШВЕЙЦАРИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Lufthansa
18:41 22.04.2026
 
Швейцарские авиакомпании могут столкнуться с дефицитом топлива, пишут СМИ

Blick: швейцарские авиакомпании могут столкнуться с дефицитом топлива

© РИА Новости . Виталий АньковСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2026
Самолет. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЖЕНЕВА, 22 апр - ПРАЙМ. Авиакомпании Швейцарии могут столкнуться с дефицитом авиатоплива на фоне конфликта на Ближнем Востоке, так как имеющиеся в стране резервы ниже нормы, написала газета Blick.
"Обязательный запас авиационного топлива в настоящее время составляет 0,4 миллиона кубических метров. По данным федерального управления по снабжению национальной экономики, этого хватит на 72 дня, при этом установленный законом целевой показатель составляет 90 дней", - говорится в сообщении издания.
Управление заверило, что поставка нефтепродуктов в Швейцарию гарантирована, а недостаток запасов объяснило падением потребления топлива за время пандемии коронавируса и тем, что их пополнение происходит с задержкой.
Вместе с тем, как отметило издание 20Minutes, швейцарские компании уже ощущают давление из-за ситуации в Ормузском проливе: такие авиакомпании, как Edelweiss и Beond, специализирующиеся на элитных путешествиях, уже отменили первые дальнемагистральные рейсы из Цюриха, включая полеты в США, уточнило издание.
Эксперты предупреждают, что первыми под удар попадают дальнемагистральные рейсы, требующие обязательной заправки в аэропорту прибытия.
В среду Lufthansa Group приняла решение до октября сократить 20 тысяч ближнемагистральных рейсов ради экономии авиационного топлива, цена на которое выросла из-за конфликта на Ближнем Востоке. Lufthansa, куда входят швейцарские Swiss и Edelweiss, заявила, что сможет покрыть 80% потребностей в топливе на этот год и 40% на 2027 год.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала