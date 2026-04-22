В США заявили что морская блокада остается в силе, несмотря на перемирие

Режим прекращения огня с Ираном был продлен, однако морская блокада иранских портов и сопутствующая операция "Экономическая ярость" остаются в силе, заявила... | 22.04.2026, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 22 апр - ПРАЙМ. Режим прекращения огня с Ираном был продлен, однако морская блокада иранских портов и сопутствующая операция "Экономическая ярость" остаются в силе, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент (США Дональд Трамп - ред.) добивается ответа (от Ирана - ред.), и, пока мы его ожидаем, действует режим прекращения огня в отношении военных и силовых ударов, однако операция "Экономическая ярость" продолжается, как и эффективная, успешная морская блокада (иранских портов - ред.)", - сказала Левитт журналистам у Белого дома. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

