В США заявили что морская блокада остается в силе, несмотря на перемирие - 22.04.2026, ПРАЙМ
В США заявили что морская блокада остается в силе, несмотря на перемирие
2026-04-22T23:00+0300
2026-04-22T23:01+0300
нефть
иран
сша
вашингтон
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 22 апр - ПРАЙМ. Режим прекращения огня с Ираном был продлен, однако морская блокада иранских портов и сопутствующая операция "Экономическая ярость" остаются в силе, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент (США Дональд Трамп - ред.) добивается ответа (от Ирана - ред.), и, пока мы его ожидаем, действует режим прекращения огня в отношении военных и силовых ударов, однако операция "Экономическая ярость" продолжается, как и эффективная, успешная морская блокада (иранских портов - ред.)", - сказала Левитт журналистам у Белого дома. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Нефть, ИРАН, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
23:00 22.04.2026 (обновлено: 23:01 22.04.2026)
 
