https://1prime.ru/20260422/blokada-869376111.html
В США заявили что морская блокада остается в силе, несмотря на перемирие
2026-04-22T23:00+0300
нефть
иран
сша
вашингтон
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864695882_0:8:3071:1735_1920x0_80_0_0_4adb8d6840ca1bd83ae886550e22a17a.jpg
ВАШИНГТОН, 22 апр - ПРАЙМ. Режим прекращения огня с Ираном был продлен, однако морская блокада иранских портов и сопутствующая операция "Экономическая ярость" остаются в силе, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент (США Дональд Трамп - ред.) добивается ответа (от Ирана - ред.), и, пока мы его ожидаем, действует режим прекращения огня в отношении военных и силовых ударов, однако операция "Экономическая ярость" продолжается, как и эффективная, успешная морская блокада (иранских портов - ред.)", - сказала Левитт журналистам у Белого дома. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
https://1prime.ru/20260422/iran-869374235.html
иран
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864695882_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_1920f635ec8541bce0087de0435e41f9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Левитт: США продлили перемирие с Ираном, но морская блокада остается в силе