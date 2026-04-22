https://1prime.ru/20260422/elektrichka-869372709.html
Между Ростовом-на-Дону и Иловайском планируют запустить электричку
2026-04-22T19:36+0300
бизнес
россия
ростов-на-дону
ростовская область
днр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859905772_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_366a4168c74984f8deb802fe5a8e6417.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апр - ПРАЙМ, Юлия Насулина. Электричку планируют запустить между Ростовом-на-Дону и Иловайском в ДНР, прорабатываются вопросы, требующие согласования с погранслужбой, сообщила РИА Новости замгубернатора - министр транспорта Ростовской области Алена Беликова. "Продолжается работа по восстановлению прямого железнодорожного сообщения между Ростовом-на-Дону и Иловайском... Первым этапом станет запуск беспересадочного пригородного сообщения, что повысит комфорт пассажиров", - сказала она, не уточнив сроки проекта. По ее информации, в настоящее время достигнут значительный прогресс в реализации проекта, прорабатываются вопросы, требующие согласования с пограничными службами. "Возобновление маршрута, прерванного в 2014 году, является важным этапом в развитии транспортных связей между Ростовской областью и Донбассом", - отметила Беликова. В настоящее время между регионами действует автобусное сообщение.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859905772_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_cc976f7f3e7875ded252685b1db0aea3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
