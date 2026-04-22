Между Ростовом-на-Дону и Иловайском планируют запустить электричку - 22.04.2026, ПРАЙМ
Между Ростовом-на-Дону и Иловайском планируют запустить электричку
Между Ростовом-на-Дону и Иловайском планируют запустить электричку - 22.04.2026, ПРАЙМ
Между Ростовом-на-Дону и Иловайском планируют запустить электричку
Электричку планируют запустить между Ростовом-на-Дону и Иловайском в ДНР, прорабатываются вопросы, требующие согласования с погранслужбой, сообщила РИА Новости... | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T19:36+0300
2026-04-22T19:36+0300
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апр - ПРАЙМ, Юлия Насулина. Электричку планируют запустить между Ростовом-на-Дону и Иловайском в ДНР, прорабатываются вопросы, требующие согласования с погранслужбой, сообщила РИА Новости замгубернатора - министр транспорта Ростовской области Алена Беликова. "Продолжается работа по восстановлению прямого железнодорожного сообщения между Ростовом-на-Дону и Иловайском... Первым этапом станет запуск беспересадочного пригородного сообщения, что повысит комфорт пассажиров", - сказала она, не уточнив сроки проекта. По ее информации, в настоящее время достигнут значительный прогресс в реализации проекта, прорабатываются вопросы, требующие согласования с пограничными службами. "Возобновление маршрута, прерванного в 2014 году, является важным этапом в развитии транспортных связей между Ростовской областью и Донбассом", - отметила Беликова. В настоящее время между регионами действует автобусное сообщение.
https://1prime.ru/20260319/rzhd-868447961.html
ростов-на-дону
ростовская область
бизнес, россия, ростов-на-дону, ростовская область, днр
Бизнес, РОССИЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, Ростовская область, ДНР
19:36 22.04.2026
 
Между Ростовом-на-Дону и Иловайском планируют запустить электричку

Беликова: электричку планируют запустить между Ростовом-на-Дону и Иловайском в ДНР

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апр - ПРАЙМ, Юлия Насулина. Электричку планируют запустить между Ростовом-на-Дону и Иловайском в ДНР, прорабатываются вопросы, требующие согласования с погранслужбой, сообщила РИА Новости замгубернатора - министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.
"Продолжается работа по восстановлению прямого железнодорожного сообщения между Ростовом-на-Дону и Иловайском... Первым этапом станет запуск беспересадочного пригородного сообщения, что повысит комфорт пассажиров", - сказала она, не уточнив сроки проекта.
По ее информации, в настоящее время достигнут значительный прогресс в реализации проекта, прорабатываются вопросы, требующие согласования с пограничными службами.
"Возобновление маршрута, прерванного в 2014 году, является важным этапом в развитии транспортных связей между Ростовской областью и Донбассом", - отметила Беликова.
В настоящее время между регионами действует автобусное сообщение.
Проводницы в тамбуре вагона пассажирского поезда - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2026
РЖД запустили первые продажи билетов на электричку через Max
19 марта, 12:56
 
БизнесРОССИЯРОСТОВ-НА-ДОНУРостовская областьДНР
 
 
