Между Ростовом-на-Дону и Иловайском планируют запустить электричку

Между Ростовом-на-Дону и Иловайском планируют запустить электричку - 22.04.2026, ПРАЙМ

Между Ростовом-на-Дону и Иловайском планируют запустить электричку

Электричку планируют запустить между Ростовом-на-Дону и Иловайском в ДНР, прорабатываются вопросы, требующие согласования с погранслужбой, сообщила РИА Новости... | 22.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-22T19:36+0300

2026-04-22T19:36+0300

2026-04-22T19:36+0300

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апр - ПРАЙМ, Юлия Насулина. Электричку планируют запустить между Ростовом-на-Дону и Иловайском в ДНР, прорабатываются вопросы, требующие согласования с погранслужбой, сообщила РИА Новости замгубернатора - министр транспорта Ростовской области Алена Беликова. "Продолжается работа по восстановлению прямого железнодорожного сообщения между Ростовом-на-Дону и Иловайском... Первым этапом станет запуск беспересадочного пригородного сообщения, что повысит комфорт пассажиров", - сказала она, не уточнив сроки проекта. По ее информации, в настоящее время достигнут значительный прогресс в реализации проекта, прорабатываются вопросы, требующие согласования с пограничными службами. "Возобновление маршрута, прерванного в 2014 году, является важным этапом в развитии транспортных связей между Ростовской областью и Донбассом", - отметила Беликова. В настоящее время между регионами действует автобусное сообщение.

ростов-на-дону

ростовская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ростов-на-дону, ростовская область, днр