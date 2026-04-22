https://1prime.ru/20260422/fitso-869359365.html

Словакия будет ждать реального открытия "Дружбы", заявил Фицо

Словакия будет ждать реального открытия нефтепровода "Дружба", не планирует пока одобрять новые санкции против РФ, заявил премьер-министр республики Роберт... | 22.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-22T13:44+0300

нефть

мировая экономика

словакия

рф

украина

роберт фицо

https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_0:114:2881:1735_1920x0_80_0_0_09fb773c6c1b68d1ccf8f8c8c6eab456.jpg

БРАТИСЛАВА, 22 апр - ПРАЙМ. Словакия будет ждать реального открытия нефтепровода "Дружба", не планирует пока одобрять новые санкции против РФ, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. "По-прежнему в силе то, что правительство Словакии не согласится с пакетом санкций (против РФ - ред.) в интересах Украины, пока не будет реально открыт нефтепровод "Дружба", - сказал Фицо на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале словацкого правительства в среду. В конце марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейская комиссия может не рассчитывать на поддержку Словакией 20-го пакета санкций против РФ, если в вопросе нефти будет на стороне Украины. Такое заявление он сделал после того, как Киев остановил прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба", от работы которого зависит функционирование нефтеперерабатывающего завода в Братиславе. Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считают, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

