Словакия будет ждать реального открытия "Дружбы", заявил Фицо - 22.04.2026, ПРАЙМ
Словакия будет ждать реального открытия "Дружбы", заявил Фицо
2026-04-22T13:44+0300
Фицо: Словакия ждет открытия "Дружбы" и пока не планирует одобрять санкции против РФ

БРАТИСЛАВА, 22 апр - ПРАЙМ. Словакия будет ждать реального открытия нефтепровода "Дружба", не планирует пока одобрять новые санкции против РФ, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
"По-прежнему в силе то, что правительство Словакии не согласится с пакетом санкций (против РФ - ред.) в интересах Украины, пока не будет реально открыт нефтепровод "Дружба", - сказал Фицо на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале словацкого правительства в среду.
В конце марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейская комиссия может не рассчитывать на поддержку Словакией 20-го пакета санкций против РФ, если в вопросе нефти будет на стороне Украины. Такое заявление он сделал после того, как Киев остановил прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба", от работы которого зависит функционирование нефтеперерабатывающего завода в Братиславе.
Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считают, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
 
