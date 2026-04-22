В Госдуму внесли проект о зачислении в бюджет платы за "красивые" номера - 22.04.2026, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о зачислении в бюджет платы за "красивые" номера
2026-04-22T20:07+0300
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с лидером партии Алексеем Нечаевым внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается зачислять в федеральный бюджет плату за резервирование "красивых" автомобильных номеров через "Госуслуги", документ доступен в думской электронной базе. Как отмечается в пояснительной записке, проект разработан как необходимый для реализации положений ранее внесенного законопроекта, который предусматривает возможность для автовладельцев выбирать и резервировать государственные регистрационные номера при регистрации. "Законопроектом вводится новая категория неналогового дохода Российской Федерации - плата за резервирование (выбор) владельцами автотранспортных средств государственных регистрационных номеров транспортных средств", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Согласно документу, 100% такой платы должно зачисляться в федеральный бюджет. Ранее, в октябре 2025 года, в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает закрепить право автовладельцев выбирать конкретные комбинации свободных номерных знаков через портал "Госуслуги". Авторы инициативы отмечали, что действующее законодательство не дает такой возможности - номер присваивается случайным образом, что породило теневой рынок "красивых" номеров. Президент России Владимир Путин 18 сентября проводил встречу с лидерами фракций политических партий в Госдуме. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев предложил президенту сделать официальную продажу "красивых" номеров на "Госуслугах" и добавил, что министерство экономического развития уже разработало всю необходимую правовую базу, однако решение откладывается. Путин поддержал данное предложение.
Эксперты узнали, каким авто чаще делают "красивые" номера
