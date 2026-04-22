В России появится ГОСТ на отечественное пиво - 22.04.2026, ПРАЙМ
В России появится ГОСТ на отечественное пиво
В России появится ГОСТ на отечественное пиво - 22.04.2026, ПРАЙМ
В России появится ГОСТ на отечественное пиво
ГОСТ на пиво российского производства будет принят в третьем квартале 2026 года, ожидает глава Роскачества Максим Протасов. | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T16:09+0300
2026-04-22T16:09+0300
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. ГОСТ на пиво российского производства будет принят в третьем квартале 2026 года, ожидает глава Роскачества Максим Протасов. "Ключевое решение - это закрепление критериев российского пива в ГОСТе... В третьем квартале этого года мы считаем, что ГОСТ будет принят, утвержден Росстандартом и вступит в силу", - сказал Протасов на пресс-конференции, посвященной запуску акции "Дни пива России". По его словам, в основу стандарта лягут две группы требований - происхождение сырья и производственные активы. Он отметил, что сегодня российский хмель покрывает лишь 3-5% потребностей отрасли, поэтому развитие хмелеводства - важнейшая часть работы по развитию пивоварения в России. "Российским должен считаться только тот продукт, который производственно находится в России, производитель зарегистрирован в России, товарный знак принадлежит российским лицам. Это позволяет обеспечить прозрачность происхождения продукта", - объяснил Протасов. Он добавил, что если продукт производится в России, создает рабочие места и производитель платит налоги здесь, то он должен быть узнаваем, как российский, и пользоваться максимальными мерами государственной поддержки.
Новости
бизнес, россия, роскачество, росстандарт
Бизнес, РОССИЯ, Роскачество, Росстандарт
16:09 22.04.2026
 
В России появится ГОСТ на отечественное пиво

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. ГОСТ на пиво российского производства будет принят в третьем квартале 2026 года, ожидает глава Роскачества Максим Протасов.
"Ключевое решение - это закрепление критериев российского пива в ГОСТе... В третьем квартале этого года мы считаем, что ГОСТ будет принят, утвержден Росстандартом и вступит в силу", - сказал Протасов на пресс-конференции, посвященной запуску акции "Дни пива России".
По его словам, в основу стандарта лягут две группы требований - происхождение сырья и производственные активы. Он отметил, что сегодня российский хмель покрывает лишь 3-5% потребностей отрасли, поэтому развитие хмелеводства - важнейшая часть работы по развитию пивоварения в России.
"Российским должен считаться только тот продукт, который производственно находится в России, производитель зарегистрирован в России, товарный знак принадлежит российским лицам. Это позволяет обеспечить прозрачность происхождения продукта", - объяснил Протасов.
Он добавил, что если продукт производится в России, создает рабочие места и производитель платит налоги здесь, то он должен быть узнаваем, как российский, и пользоваться максимальными мерами государственной поддержки.
