В России появится ГОСТ на отечественное пиво
ГОСТ на пиво российского производства будет принят в третьем квартале 2026 года, ожидает глава Роскачества Максим Протасов. | 22.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. ГОСТ на пиво российского производства будет принят в третьем квартале 2026 года, ожидает глава Роскачества Максим Протасов. "Ключевое решение - это закрепление критериев российского пива в ГОСТе... В третьем квартале этого года мы считаем, что ГОСТ будет принят, утвержден Росстандартом и вступит в силу", - сказал Протасов на пресс-конференции, посвященной запуску акции "Дни пива России". По его словам, в основу стандарта лягут две группы требований - происхождение сырья и производственные активы. Он отметил, что сегодня российский хмель покрывает лишь 3-5% потребностей отрасли, поэтому развитие хмелеводства - важнейшая часть работы по развитию пивоварения в России. "Российским должен считаться только тот продукт, который производственно находится в России, производитель зарегистрирован в России, товарный знак принадлежит российским лицам. Это позволяет обеспечить прозрачность происхождения продукта", - объяснил Протасов. Он добавил, что если продукт производится в России, создает рабочие места и производитель платит налоги здесь, то он должен быть узнаваем, как российский, и пользоваться максимальными мерами государственной поддержки.
Протасов: ГОСТ на российское пиво примут в третьем квартале 2026 года
