В России появится ГОСТ на отечественное пиво

В России появится ГОСТ на отечественное пиво - 22.04.2026, ПРАЙМ

В России появится ГОСТ на отечественное пиво

ГОСТ на пиво российского производства будет принят в третьем квартале 2026 года, ожидает глава Роскачества Максим Протасов.

2026-04-22T16:09+0300

2026-04-22T16:09+0300

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. ГОСТ на пиво российского производства будет принят в третьем квартале 2026 года, ожидает глава Роскачества Максим Протасов. "Ключевое решение - это закрепление критериев российского пива в ГОСТе... В третьем квартале этого года мы считаем, что ГОСТ будет принят, утвержден Росстандартом и вступит в силу", - сказал Протасов на пресс-конференции, посвященной запуску акции "Дни пива России". По его словам, в основу стандарта лягут две группы требований - происхождение сырья и производственные активы. Он отметил, что сегодня российский хмель покрывает лишь 3-5% потребностей отрасли, поэтому развитие хмелеводства - важнейшая часть работы по развитию пивоварения в России. "Российским должен считаться только тот продукт, который производственно находится в России, производитель зарегистрирован в России, товарный знак принадлежит российским лицам. Это позволяет обеспечить прозрачность происхождения продукта", - объяснил Протасов. Он добавил, что если продукт производится в России, создает рабочие места и производитель платит налоги здесь, то он должен быть узнаваем, как российский, и пользоваться максимальными мерами государственной поддержки.

https://1prime.ru/20260419/gosty-869261845.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, роскачество, росстандарт