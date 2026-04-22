Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иран экспортирует нефть, несмотря на морскую блокаду США, заявил депутат - 22.04.2026, ПРАЙМ
Иран экспортирует нефть, несмотря на морскую блокаду США, заявил депутат
Иран экспортирует нефть, несмотря на морскую блокаду США, заявил депутат - 22.04.2026, ПРАЙМ
Иран экспортирует нефть, несмотря на морскую блокаду США, заявил депутат
Иран экспортирует нефть, несмотря на морскую блокаду США, заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Али Хезриан. | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T21:05+0300
2026-04-22T21:05+0300
ТЕГЕРАН, 22 апр - ПРАЙМ. Иран экспортирует нефть, несмотря на морскую блокаду США, заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Али Хезриан. "Иран по-прежнему способен экспортировать свою нефть, и процесс продажи нефти не только не остановился, но и за последние 50 дней, а в особенности за прошедшие две недели, стал больше, чем это было до войны", - приводит агентство Fars его слова. По его словам, у Ирана есть инструменты противодействия американским ограничительным мерам, в числе которых - морская блокада. Он также сообщил, Иран за последние две недели экспортировал "миллионы баррелей нефти", о чем свидетельствуют в том числе данные в СМИ. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
нефть, иран, сша, вашингтон
Нефть, ИРАН, США, ВАШИНГТОН
21:05 22.04.2026
 
Иран экспортирует нефть, несмотря на морскую блокаду США, заявил депутат

Депутат Хезриан: Иран экспортирует нефть, несмотря на морскую блокаду США

ТЕГЕРАН, 22 апр - ПРАЙМ. Иран экспортирует нефть, несмотря на морскую блокаду США, заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Али Хезриан.
"Иран по-прежнему способен экспортировать свою нефть, и процесс продажи нефти не только не остановился, но и за последние 50 дней, а в особенности за прошедшие две недели, стал больше, чем это было до войны", - приводит агентство Fars его слова.
По его словам, у Ирана есть инструменты противодействия американским ограничительным мерам, в числе которых - морская блокада.
Он также сообщил, Иран за последние две недели экспортировал "миллионы баррелей нефти", о чем свидетельствуют в том числе данные в СМИ.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
