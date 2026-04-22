Иран экспортирует нефть, несмотря на морскую блокаду США, заявил депутат

Иран экспортирует нефть, несмотря на морскую блокаду США, заявил депутат - 22.04.2026, ПРАЙМ

Иран экспортирует нефть, несмотря на морскую блокаду США, заявил депутат

Иран экспортирует нефть, несмотря на морскую блокаду США, заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Али Хезриан. | 22.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-22T21:05+0300

2026-04-22T21:05+0300

2026-04-22T21:05+0300

ТЕГЕРАН, 22 апр - ПРАЙМ. Иран экспортирует нефть, несмотря на морскую блокаду США, заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Али Хезриан. "Иран по-прежнему способен экспортировать свою нефть, и процесс продажи нефти не только не остановился, но и за последние 50 дней, а в особенности за прошедшие две недели, стал больше, чем это было до войны", - приводит агентство Fars его слова. По его словам, у Ирана есть инструменты противодействия американским ограничительным мерам, в числе которых - морская блокада. Он также сообщил, Иран за последние две недели экспортировал "миллионы баррелей нефти", о чем свидетельствуют в том числе данные в СМИ. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

иран

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, иран, сша, вашингтон