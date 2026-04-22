В Германии набросились на Мерца из-за внезапного решения по Украине - 22.04.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
В Германии набросились на Мерца из-за внезапного решения по Украине
14:52 22.04.2026
 
В Германии набросились на Мерца из-за внезапного решения по Украине

Дагделен раскритиковала решение Мерца выделить дополнительные деньги Киеву

МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен раскритиковала решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца выделить деньги Украине в ущерб простым немцам.

"В Германии наблюдается беспрецедентная нехватка жилья: не хватает 1,4 миллиона квартир, особенно социального жилья. Федеральное правительство в течение многих лет не справлялись со своими собственными планами по строительству новых зданий. Но что делает канцлер Украины? Мерц обещает вечному просителю из Киева "сотрудничество в создании доступного социального жилья" и "создание муниципальных компаний по строительству жилья" при немецком финансировании", — написала она в соцсети X.
Дагделен подчекрнула, что вместо того чтобы окончательно разобраться с этой проблемой, "самый непопулярный глава правительства в мире" следит за тем, чтобы все новые миллиарды налоговых поступлений утекали в коррупционное болото Киева.

На прошедших на прошлой неделе переговорах между Мерцем и Зеленским были подписаны соглашения о передаче ВСУ систем противовоздушной обороны, а также согласованы документы о поставках и финансировании производства вооружения на четыре миллиарда евро. Кроме того на встрече послов ЕС 22 апреля, был согласован кредит Киеву на 90 миллиардов евро.
