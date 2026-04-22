В Германии набросились на Мерца из-за внезапного решения по Украине

В Германии набросились на Мерца из-за внезапного решения по Украине - 22.04.2026, ПРАЙМ

В Германии набросились на Мерца из-за внезапного решения по Украине

Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен раскритиковала решение канцлера ФРГ Фридриха... | 22.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-22T14:52+0300

2026-04-22T14:52+0300

2026-04-22T14:52+0300

МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен раскритиковала решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца выделить деньги Украине в ущерб простым немцам."В Германии наблюдается беспрецедентная нехватка жилья: не хватает 1,4 миллиона квартир, особенно социального жилья. Федеральное правительство в течение многих лет не справлялись со своими собственными планами по строительству новых зданий. Но что делает канцлер Украины? Мерц обещает вечному просителю из Киева "сотрудничество в создании доступного социального жилья" и "создание муниципальных компаний по строительству жилья" при немецком финансировании", — написала она в соцсети X. Дагделен подчекрнула, что вместо того чтобы окончательно разобраться с этой проблемой, "самый непопулярный глава правительства в мире" следит за тем, чтобы все новые миллиарды налоговых поступлений утекали в коррупционное болото Киева.На прошедших на прошлой неделе переговорах между Мерцем и Зеленским были подписаны соглашения о передаче ВСУ систем противовоздушной обороны, а также согласованы документы о поставках и финансировании производства вооружения на четыре миллиарда евро. Кроме того на встрече послов ЕС 22 апреля, был согласован кредит Киеву на 90 миллиардов евро.

киев

германия

украина

киев, фридрих мерц, германия, украина, всу, ес, в мире