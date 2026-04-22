Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Казахстане заявили, что остановка транзита нефти по "Дружбе" не критична - 22.04.2026, ПРАЙМ
В Казахстане заявили, что остановка транзита нефти по "Дружбе" не критична
2026-04-22T10:43+0300
энергетика
нефть
германия
казахстан
украина
дмитрий песков
роберт фицо
ктк
мид
минобороны рф
В Казахстане заявили, что остановка транзита нефти по "Дружбе" не критична

Вице-премьер Казахстана Скляр: остановка транзита нефти по "Дружбе" в ФРГ не критична

АСТАНА, 22 апр - ПРАЙМ. Остановка экспорта казахстанской нефти по "Дружбе" в Германию не критична для нефтедобывающей промышленности Казахстана, заявил первый вице-премьер республики Роман Скляр.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что Россия якобы остановит транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" с 1 мая текущего года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне указывал, что по этому вопросу не готов ответить и нужно обращаться в "соответствующие компании".
"Это один из маршрутов, только один из маршрутов и все... Информация такая у нас есть, официально еще не поступала, что возможно закроют этот маршрут через нефтепровод "Дружба" по каким-то причинам. Но даже если такое произойдет, это не является критичным для нашей нефтедобывающей промышленности", - сказал Скляр в кулуарах экологического форума в Астане.
Ранее в среду министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что республика не получала официальную информацию от России о прекращении транзита казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Германию. При этом, по его словам, по неофициальным источникам российская сторона заявляет о неимении технической возможности по прокачке казахстанской нефти.
Глава ведомства предположил, что это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре.
Киев постоянно пытается нанести удары по нефтепроводам и их инфраструктуре в России. В Минобороны России указывали, что цель - дестабилизировать мировой рынок углеводородов и прекратить поставки нефти и нефтепродуктов европейским потребителям. А атаки на объекты нефтепроводной системы КТК в МИД России назвали "терроризмом чистой воды".
МИД Казахстана в ноябре выражал протест Украине в связи с очередной целенаправленной атакой ВСУ на инфраструктуру КТК. А в апреле премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что терпимость ЕС к атакам Украины на энергетическую инфраструктуру является "энергетическим самоубийством".
 
